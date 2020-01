«Cheer» et «Dare Me» donnent à Cheerleading une correction d’image dont elle a tant besoin

Considérez la pom-pom girl.

Elle (elle est presque toujours une elle) est une figure supplémentaire silencieuse. Son passe-temps est largement compris comme un spectacle secondaire de l’événement principal, et sa vie sociale l’est aussi. L’ère Sweet Valley High des médias pour adolescents présente en grande partie la pom-pom girl comme un bonbon au bras pour le joueur de football; chacun obtient le statut hors de l’arrangement, mais seulement il obtient la pleine autonomie. «Cheerleading» est avant tout une identité, une place dans une hiérarchie sociale John Hughesian. Ce n’est certainement pas un sport de compétition.

C’est ironique et étrange qu’un overdog aussi traditionnel ait maintenant besoin d’une correction d’image. Et pourtant, c’est exactement ce que deux émissions de télévision récentes – une fictive, une a docuseries – ont décidé de faire. Le premier est Cheer, la saga de Netflix en six épisodes qui suit les athlètes d’un collège junior du Texas sur le chemin des championnats nationaux. L’autre est Dare Me, un fil de crime typiquement américain de mauvaise humeur avec le cadre atypique d’une équipe d’encouragement du lycée. Les deux séries tirent la joie de la périphérie du sport et de la narration et la placent carrément au centre. Et les deux utilisent les projecteurs pour valoriser les prouesses physiques des pom-pom girls et pour examiner le côté obscur de leur quête commune. Les vertus du cheerleading ont longtemps été obscurcies par des visions périmées et datées de pompons et de queues de cheval. Il en va de même pour ses vices, qui s’avèrent beaucoup plus intrigants que de simples clichés de méchantes filles.

Cheer a explosé dans la première percée surprise de Netflix en 2020, mais presque certainement pas la dernière. (J’ai récemment reçu un communiqué de presse annonçant qu’une grande partie du casting est maintenant sur l’application de vidéo à louer Cameo, un signe infaillible d’une microcélébrité en plein essor.) Le spectacle est créé et largement réalisé par Greg Whiteley, le cinéaste derrière la série de football universitaire de Netflix Dernière chance U. Whiteley a qualifié les membres de l’équipage d’élite du Collège Navarro «des athlètes les plus coriaces que j’ai jamais filmés», une description qui ne surprendra personne qui regarde leurs cascades défiant la mort. Ce qui est remarquable, cependant, c’est que Whiteley a même besoin de faire cette affirmation – une gueule de bois de la condescendance culturelle contre laquelle Cheer fonctionne si efficacement.

Menés par l’entraîneuse d’acier charismatique Monica Aldama, les pom-pom girls Navarro repoussent leurs limites physiques et se livrent à une compétition féroce, souvent les unes avec les autres. C’est tout à fait normal pour le cours d’athlétisme de haut niveau. Ce ne sont pas tous les obstacles supplémentaires impliqués pour les pom-pom girls et le cheerleading en tant que sport. Avant que Cheer ne plonge dans la saison de Navarro au printemps 2019 ou ne développe même ses personnages, les têtes parlantes présentent les enjeux: il n’y a pas de version professionnelle de joie et pas de circuit supérieur pour ses sujets. Ces athlètes sont en compétition pour les plus gros enjeux qu’ils aient ou voudront, et bien que ces enjeux soient importants, ils sont contenus dans une routine qui dure un peu plus de deux minutes. La nature amateur de la joie commence à changer, un changement que Cheer explore dans le personnage de Gabi Butler, une sensation des médias sociaux qui est essentiellement une entreprise familiale. Mais pour l’instant, la valeur accordée à l’acclamation sur le plan social se reflète dans la valeur accordée à l’acclamation financièrement, c’est-à-dire pas beaucoup. Une pom-pom girl Navarro se plaint avec désinvolture qu’elle et ses coéquipiers soutiennent d’autres sports dans le cadre de leur propre sport, mais les joueurs de football et de basket-ball ne rendent jamais la pareille. Mais elle ne s’y attarde pas. Il y a du travail à faire.

Cheerleading, comme le suggère son taux de blessures horrible et croissant, prend un travail éreintant – un cliché qui est, dans ce cas, parfois tragiquement littéral. Mais en plus de tomber sur un tapis, de voler dans les airs ou de lancer un autre frais généraux humains, le cheerleading nécessite également d’autres types de travail. Comme d’autres sports dirigés par des femmes, comme la gymnastique et la natation synchronisée, le cheerleading consiste autant à projeter la beauté et la positivité que la force. Les membres féminins de l’équipe passent jusqu’à trois heures à se coiffer et à se maquiller avant une représentation. Flyer Morgan Simianer déplore qu’elle soit la «pire interprète» de l’équipe, incapable de se concentrer sur sa forme et de sourire en même temps. Pendant ce temps, Monica discute librement de la nécessité pour les filles d’avoir un certain «look», des commentaires juxtaposés à des plans de ses élèves se pesant anxieusement; beaucoup pèsent moins de 100 livres.

Il est presque embarrassant d’appliquer ici des termes académiques tels que «travail émotionnel», de même que l’observation des observations des manuels sur les normes impossibles imposées aux femmes. (L’équipe Navarro est étudiante; tous les pom-pom girls masculins en vedette sont homosexuels, et contrairement à leurs homologues majoritairement blancs, beaucoup d’entre eux sont noirs.) La tradition du cheerleading suscite tellement d’intérêt en partie parce que c’est une version plus extrême de la féminité quotidienne : effort combiné à une demande de suppression des signes visibles dudit effort, qui ne fait qu’aggraver la tension. Rouler sur le sol en rouge à lèvres tout en risquant la mort pour la motivation des hommes est une métaphore, donc au nez, cela doit être réel. Et bien que le cheerleading n’ait pas besoin de drames supplémentaires pour retenir notre attention, il s’avère un terrain de rassemblement idéal.

La vérité n’est peut-être pas toujours plus étrange que la fiction, mais tenir Cheer contre Dare Me montre que les deux peuvent être alarmants. Basé sur le roman de 2012 de Megan Abbott, qui a co-créé la série avec Gina Fattore, les protagonistes de Dare Me sont au lycée, pas au collège, et vivent dans une petite ville de l’Ohio, pas une petite ville du Texas. Cela dit, les similitudes des deux spectacles l’emportent largement sur leurs différences. Les deux sont tournés dans un style astucieux qui annonce leur sérieux, même si la palette de Cheer se penche en sépia là où Dare Me penche le néon. Et les deux se concentrent sur une entraîneure dont la relation avec ses athlètes est tour à tour inspirante et menaçante, solidaire et manipulatrice.

La réponse de Dare Me à Monica Aldama est Colette French (Willa Fitzgerald), une coach «ancienne… comme, 28 ans» amenée pour revigorer une équipe prometteuse. Le problème est que l’équipe a déjà un PDG de facto: Beth (Marlo Kelly), une classe supérieure qui frappe immédiatement la tête avec Colette tandis que son lieutenant Addy (Herizen Guardiola) est attiré par le sang-froid de Colette. Dare Me taquine le public avec des indices d’un éventuel point d’ébullition et de la violence qui s’ensuit, mais les tensions entre les femmes suffisent à mériter un investissement par elles-mêmes, même lorsqu’elles ne produisent pas beaucoup de complot.

Certaines des sous-intrigues de Dare Me se situent en haut. La rivale ascendante de Beth, Tacy (Alison Thornton), est sa demi-sœur, tandis qu’Addy s’implique dans l’activation de l’affaire extraconjugale de Colette. Mais l’épanouissement du spectacle commence à sembler moins baroque à la lumière de certains chemins que le casting de Cheer a empruntés pour Corsicana. Les parents de Morgan l’ont abandonnée, elle et son frère, pour se débrouiller seuls dans une caravane à l’adolescence, et le chasseur La’Darius Marshall a subi une série de situations de vie instables après que sa mère soit allée en prison. Avec ses cheveux en platine teint et sa vape omniprésente, le gobelet Lexi Brumback s’intégrerait parfaitement dans l’ensemble Dare Me. Lexi prend progressivement la discipline et la camaraderie de la joie après avoir agi pendant son adolescence; au milieu de la saison, Monica l’emmène au poste de police lorsque des photos nues de Lexi sont publiées en ligne sans son consentement.

Colette et Monica servent de mères porteuses à bon nombre de leurs athlètes, et tirent toutes deux parti de ce lien à des fins parfois peu recommandables. Colette fait également des commentaires sur le poids de ses pom-pom girls; Monica montre astucieusement Morgan comme un «plaisir», devinant correctement qu’elle peut pousser un adolescent psychologiquement vulnérable au-delà de ses limites typiques. Chaque femme est retournée dans sa ville natale après une carrière réussie ailleurs, un choix qu’elle invoque souvent à ceux qui l’entourent – Colette à son mari pauvre et peu sûr, Monica à son équipe, leur rappelant qu’elle a un MBA et qu’elle pourrait faire autre chose si elle le voulait à. Lexi souligne à quel point Monica comprenait sa situation difficile, mais elle mentionne également à quel point elle avait peur d’en parler étant donné la rigueur avec laquelle Monica applique une certaine image de l’équipe. Les antécédents de Colette et Monica parlent d’eux-mêmes, mais les résultats ont un prix.

Dare Me n’a pas encore atteint le succès du jour au lendemain de Cheer, qui n’a probablement pas grand-chose à voir avec sa qualité et tout à voir avec une date de première le 29 décembre et aucune distribution en streaming. (J’admettrai de l’attacher à un spectacle plus populaire dans le faible espoir que la vague Cheer puisse soulever tous les bateaux.) Une combinaison addictive de l’angoisse elliptique d’Euphoria avec l’intimité exurbaine de Friday Night Lights, Dare Me se révèle toujours aussi captivant, faisant écho Acclamez les thèmes et ajoutez-y. Une pom-pom girl n’est pas un spectateur passif. C’est une combattante, affinant son instinct pour sourire à travers la douleur.

