Chelsea a dit de “ rester avec Kepa Arrizabalaga ” au milieu des rapports liant l’équipe de Premier League à la légende du Bayern Munich, Manuel Neuer

Mark Bosnich pense que son ancienne équipe de Chelsea devrait rester avec Kepa Arrizabalaga entre les bâtons au milieu des informations selon lesquelles ils souhaitent signer un nouveau gardien de but cet été.

Kepa a été abandonné par Frank Lampard plus tôt dans la saison à la suite d’une mauvaise forme conduisant à des spéculations sur les Blues qui tenteront de le vendre à la fin de la campagne 2019/20.

. – .

Kepa Arrizabalaga a été abandonné par Frank Lampard début février

Un nom lié à Chelsea par la presse allemande était la légende du Bayern Munich Manuel Neuer.

Kepa, 25 ans, n’en est qu’à sa deuxième saison au club de Premier League, mais son temps pourrait bien être de courte durée à Stamford Bridge.

Et l’ancien joueur de Blues Bosnich est d’avis qu’avec le temps, l’Espagnol pourrait atteindre le même niveau que Petr Cech et Thibaut Courtois.

Bosnich a déclaré à Goal: «J’étais probablement dans la minorité en tant que gardien de but car je ne craignais pas la compétition pour les places.

. – .

Manuel Neuer en est à sa neuvième saison au Bayern Munich

«Je pensais qu’être gardien de but était la même chose que n’importe quelle position selon laquelle si vous ne jouez pas bien, il est compréhensible que quelqu’un d’autre entre en jeu.

«Avec Kepa, c’est un peu différent à cause du prix qui l’entoure mais ce n’est pas Frank Lampard qui l’a acheté. C’était quelqu’un d’autre.

«J’ai été impressionné par la façon dont il est revenu, mais il a eu un peu de mal cette saison.»

«C’est tout à fait compréhensible en tant que manager si quelqu’un ne le fait pas pour vous dans un grand club que vous pensez ailleurs.

“Il y a des histoires autour de [Gianluigi] Donnarumma ou [Andre] Onana, mais avec n’importe quel gardien de but dont vous parlez d’acheter, en particulier à l’étranger, rien de tel que de jouer le poste en Angleterre.

«Il y a plus de défis physiques sur les croix que vous rencontrez en Angleterre que partout ailleurs dans le monde. Tu dois être prudent.”

Simon Jordan: les joueurs de Premier League devraient réduire leurs salaires

Il a poursuivi: «Je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans les coulisses, mais si une relation manager-joueur échoue, alors c’est une autre affaire.

«Je pense simplement que c’était dû à sa forme qui, en termes de standard quand il est venu pour la première fois, n’a pas été à la hauteur cette saison.

«Frank avait bien le droit de le laisser de côté quand il l’a fait, mais je pensais qu’il avait bien fait quand il est revenu.

«Je note Kepa, je pensais qu’il était un superbe tireur avec une bonne agilité et ses coups de pied me convenaient.

«Je pense que les gens font trop de ses problèmes avec la distribution mais le premier travail est de garder le ballon hors du filet. Coup de pied est un bonus.

«Pour ce qui est de dominer sa boîte, il est jeune et léger, il a donc fallu du temps pour s’y attaquer.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus tôt nous pourrons retourner dans le pub, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

1. Pratiquer la distance sociale en restant à deux mètres l’un de l’autre.

2. Lavez-vous les mains régulièrement

3. Isolez-vous si vous avez de la fièvre ou de la toux

Restez à la maison si vous avez:

une température élevée – cela signifie que vous vous sentez chaud au toucher sur votre poitrine ou votre dos (vous n’avez pas besoin de mesurer votre température)

une nouvelle toux continue – cela signifie tousser beaucoup pendant plus d’une heure, ou 3 épisodes de toux ou plus en 24 heures (si vous avez généralement une toux, elle peut être pire que d’habitude)

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié ses directives sur la distanciation sociale.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

“C’est quelque chose sur lequel ils doivent travailler. Pour moi, il n’a pas été une catastrophe dans tous les sens du terme. Il s’est bien débrouillé jusqu’à présent.

«Il est difficile de suivre Petr Cech dans sa période la plus réussie au club. Ensuite, il y a Thibaut Courtois, qui était également exceptionnel. Je crois que Kepa a la capacité, compte tenu du temps, d’atteindre ce niveau. »

Bosnich a signé pour Chelsea en 2001 sur un transfert gratuit de Manchester United mais n’a joué que sept matchs pour le club.

Il a échoué à un test de dépistage de drogues un an plus tard et a été interdit de football pendant neuf mois et limogé par les Bleus.

.