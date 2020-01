Chelsea a du mal parce que Frank Lampard ne connaît pas son meilleur onze, selon l’animateur de talkSPORT Tony Cascarino

Tony Cascarino pense que l’une des principales lacunes de Chelsea cette saison est due au fait que Frank Lampard ne sait pas quel est son meilleur XI.

Les Blues ont raté une occasion de renforcer leurs quatre meilleurs espoirs avant la visite décisive de Manchester United à Anfield dimanche avec une défaite 1-0 à bout de souffle à Newcastle.

Chelsea a dominé la possession et a enregistré 19 tirs mais n’a pas réussi à faire comprendre sa domination, avant de concéder un but de temps de blessure alors qu’Isaac Hayden a volé sans marque et a dépassé Kepa Arrizabalaga.

. – .

Lampard a insisté sur le fait qu’il est à la recherche de nouveaux attaquants cliniques ce mois-ci

Lampard était satisfait de la performance globale de son équipe, mais a admis que Chelsea continuerait de perdre des points à moins qu’ils ne développent une séquence plus impitoyable devant le but.

Mais l’animateur de talkSPORT et ancien attaquant de Chelsea, Cascarino, dit qu’un problème plus important pour le patron des Blues est son hachage et son changement constants.

Casc pense que Lampard doit identifier son meilleur XI et s’y tenir, en particulier en défense.

“Je ne suis pas convaincu qu’il sache totalement qui est son meilleur XI”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast. “[Callum] Hudson-Odoi est entré, Willian est entré, [Christian] Pulisic’s est entré. Mason Mount a fait partie de l’équipe, Reece James a joué…

. – .

Le but tardif de Hayden signifie que Newcastle a remporté les trois points

“Si vous regardez les moitiés centrales, il a [Kurt] Zouma et [Fikayo] Tomori. Mais [Andreas] Christensen a joué aux côtés [Antonio] Rudiger hier?

«Il y a quatre moitiés centrales et il pourrait y en avoir deux! Et vous n’êtes pas vraiment sûr qu’ils soient ses deux meilleurs.

«Et Christensen – vous n’étiez pas vraiment sûr s’il allait jouer un rôle parce qu’il y a quelques semaines, Frank Lampard a dit qu’il pourrait effectivement aller jouer ailleurs.

“C’est donc un scénario vraiment bizarre où Lampard ne connaît pas son meilleur XI.”

Lampard a été pragmatique dans sa défaite, car il a dû laisser passer des occasions manquées – et il a de nouveau suggéré que les chefs de Stamford Bridge se tourneraient vers le marché pour trouver des attaquants plus prolifiques ce mois-ci.

bavard

L’énorme coup de Fernandes de Man United, les Spurs veulent Jovic, Chelsea vs Liverpool pour 60 millions £

étoile manquante

Rashford n’est pas avec l’équipe de Man United alors qu’ils quittent le Lowry Hotel pour Liverpool

à la chasse

Nottingham Forest réduit l’écart avec les leaders du championnat avec une victoire sur Luton

fournisseur

Bruno Fernandes est-il la réponse? Man United a dit de signer avec un joueur comme Kevin De Bruyne

voulait

Man United offre 25 millions de livres sterling pour un adolescent avec seulement 25 apparitions en carrière

potins

Confirmation de l’offre de 25 M £ sur United, les Spurs ouvrent les pourparlers de Jovic, Newcastle et les signatures du palais

SLAMMED

“Pas une option sous Fergie” – Man United trop prudent sous Solskjaer, selon un expert

se dépêcher

Où chaque club de Premier League doit se renforcer sur le marché des transferts ce mois-ci

la revue

Man City refusée, Chelsea perd – Que s’est-il passé en Premier League samedi

Scènes laides

Millwall remporte une victoire décisive contre Reading – mais le jeu est entaché de chants homophobes

Lorsqu’on lui a demandé comment son équipe était sortie sans rien, il a répondu: «Parce que nous n’avons pas marqué. C’est l’histoire de certaines parties de notre saison.

“Il y a eu tellement de belles histoires dans notre saison, puis l’histoire de parties de notre saison où nous contrôlons et créons et nous ne marquons pas. Et si nous ne marquons pas assez de buts… »

Tammy Abraham n’a pas connu l’un de ses meilleurs jours devant le but, mais Lampard a été dédaigneux lorsqu’on lui a demandé s’il sympathisait avec l’attaquant.

“Non. Pourquoi devrais-je sympathiser avec lui? », A ajouté Lampard. “Il vit le rêve.

«Il joue pour Chelsea. Il est le numéro neuf. Je ne sympathise pas du tout avec lui, je veux juste qu’il continue.

«Il a un grand caractère, un grand désir pour lui et je suis ravi de Tammy. Je ne peux pas me plaindre un peu. “

Écoutez un extrait de Tony Cascarino sur talkSPORT, ci-dessus…

.