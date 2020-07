Chelsea a gagné, tout comme les places en Premier League Champions | Actualités football

Chelsea a rebondi après une défaite difficile contre West Ham United avec une victoire balsamique à domicile contre Watford (3-0). Frank Lampard a appelé à une plus grande solidité défensive et ses joueurs ont répondu en laissant la porte à zéro et en résolvant le match dans une bonne première mi-temps pour ceux de Stamford Bridge.

Olivier Giroud a d’abord dépassé le sien d’un tir du pied gauche, après une bonne balle filtrée par Ross Barkley. Quelques minutes plus tard, Watford a commis un coup franc sur Christian Pulisic, ce qui avait déjà été fait par West Ham.

Willian, la meilleure nouvelle pour Chelsea depuis la reprise du championnat, a marqué depuis le point de penalty. C’est la quatrième fois depuis le retour du premier ministre.

Pour terminer le travail, Ross Barkley a interrompu sa séquence de 20 mois sans marque en Premier et a fait le troisième, aidé par César Azpilicueta, avec une remise. La pire des nouvelles a été la blessure de N’golo Kanté qui est parti avec un problème musculaire à douze minutes du temps.

Chelsea devait obtenir les trois points car Leicester City et Manchester United avaient remporté la victoire ce samedi, mettant la pression sur les Bleus dans la lutte pour la Ligue des champions.

Avec cette victoire, ils maintiennent la quatrième position, avec 57 points, un de moins que Leicester et deux de plus que United. Cela ouvre un écart avec Wolverhampton Wanderers, qui reste cinq des Lampard après avoir perdu contre Arsenal.

Watford, quant à lui, reste dans la même situation dramatique et se classe dix-septième, avec 28 points, un seul de plus que la baisse. Une victoire d’Aston Villa contre Liverpool placerait les Londoniens dans la zone rouge.