Chelsea abandonne son hôtel pour les agents de santé luttant contre le coronavirus

Les échantillons de soutien sportif pour le coronavirus et ceux les plus affectés ou destinés à sa guérison. Le Chelsea a offert son hôtel, situé près de votre stade, Pont de Stamford, afin qu’il puisse être utilisé par le personnel de santé des hôpitaux de Londres qui sont en train d’aider les malades et d’arrêter le virus.

L’idée serait venue du maximum président et propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, qui serait responsable de couvrir les dépenses ce qui provoque la présence des toilettes logées dans l’hôtel. «Beaucoup d’agents de santé auront de longs quarts de travail et ne pourront pas rentrer chez eux. Cet hébergement contribuera à maintenir la santé et le bien-être de ce personnel essentiel à ce moment critique “, a déclaré le club londonien dans un communiqué.

La famille Agnelli est également impliquée

Le propriétaire d’une autre des principales équipes du continent, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a annoncé qu’il faisait un don de 10 millions d’euros au nom de sa famille, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La famille, l’une des plus puissantes d’Italie, a publié un communiqué publié dans les médias italiens. «La famille Agnelli a apporté une contribution de 10 millions d’euros au profit du Département de la protection civile, qui gère l’urgence nationale », explique la famille Agnelli, propriétaire de sociétés comme Fiat Chrysler, Ferrari ou CNH Industrial.