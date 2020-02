“Chelsea aime Jan Oblak et offrira Kepa et 30 millions”

La situation de Kepa Arrizabalaga dans le Chelsea de la main de Frank Lampard Il atteint un point de non-retour. Telle est la situation, que Stamford Bridge commence déjà à négocier son avenir loin de Londres et retourne en Espagne. Les bleus vont réactiver un vieil objectif qui n’a pas fini de cailler dans le passé et auquel il veut proposer l’espagnol comme monnaie. Chelsea il prévoit d’aller cet été pour Jan Oblak, gardien de but de Athlète de Madrid.

Cela a été fait par Eduardo Inda lors de sa visite hebdomadaire à El Chiringuito de Jugones. «Chelsea veut Oblak, le gardien de l’Atlético de Madrid. Il offre à Kepa plus 30 millions d’euros pour le numéro «1» de l’Atlético. Kepa ne compte pas pour Lampard et il veut prendre Oblak ». «, A confirmé le directeur de OK QUOTIDIEN.

Le Slovène est considéré comme l’un des meilleurs pour plusieurs campagnes, consolidé dans l’élite et capable d’opter pour chaque parcours pour le titre de Zamora en Liga jusqu’à sa réalisation (ce fut le cas lors des quatre dernières saisons).

Oblak c’est un vieux désir Chelsea, qui a déjà tenté sa signature il y a deux étés, en 2018. Les Anglais ont tenté l’opération avec l’Atlético de Madrid mais les négociations ont été compliquées et n’ont pas fini par dériver le long de la bonne voie, à quel point les bleus, en quête d’un nouvel armurier, ont pointé du doigt à Bilbao et ils ont payé la clause de Kepa Arrizabalaga. Le basque s’est rendu à un très haut niveau la saison dernière avec Sarri et cela a généré des doutes, eu des problèmes avec Lampard, baissé ses performances et a fini par partir, donnant l’occasion à l’Argentin Willy Knight.

Chelsea revient à la charge d’Oblak

Maintenant le Chelsea a l’intention de revenir à la charge par Oblak et offrir le fonctionnement d’Ondarroa. Le slovène a renouvelé relativement récemment avec le Athlète de Madrid, étendre son lien avec les matelas jusqu’à 2023 En outre, ce renouvellement a également amélioré sa clause de résiliation qui était auparavant de 100 millions d’euros et s’élève désormais à 120 kilos.

A Londres, le plan est de mettre sur la table Kepa et offre l’Atlético de Madrid 30 millions d’euros. Au taux de 80 millions d’euros payés par la Chelsea pour le but basque à Athletic Bilbao plus le montant d’argent qui ajouterait, le transfert pourrait être d’environ 110 millions, un peu moins que sa clause actuelle. L’évaluation actuelle de Kepa est inférieure à ce qui a été payé en 2018 pour lui, mais a toujours une grande évaluation internationale. Tout dépendra des intentions de Oblak face à sa septième campagne à Madrid et l’Atlético, pour négocier ou non son départ.