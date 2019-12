Chelsea bat dix joueurs à Tottenham, Watford étourdit Manchester United et Man City se rapproche de Liverpool

Vous avez manqué une des actions de Premier League ce week-end? Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut.

Neuf matchs ont eu lieu au total, le match de Liverpool avec West Ham étant reporté en raison de la participation des Reds à la Coupe du monde des clubs.

Voici ce qui s'est passé dans l'élite samedi et dimanche…

Chelsea mis fin à leur mauvaise forme avec une victoire 2-0 à Tottenham.

Willian a marqué deux fois alors que les Bleus ont réalisé une performance impressionnante du début à la fin, entraînant la perte de discipline des Spurs, Heung-min Son ayant été expulsé pour un coup de pied à Antonio Rudiger.

Cependant, un racisme présumé a gâché le match, car trois annonces de l'Autorité palestinienne ont été faites après que Rudiger eut fait un geste pour suggérer qu'il avait fait l'objet de chants de singe de partisans à domicile en seconde période.

Willian a marqué les deux buts pour Chelsea

Ce fut un week-end à oublier pour David de Gea, dont le hurleur a aidé Watford en route vers une victoire mémorable contre Manchester United.

Le gardien de but a semblé lancer le ballon dans son propre filet alors qu'Ismaila Sarr a tiré les hôtes devant et l'international sénégalais a ensuite remporté un penalty, que Troy Deeney a converti lors de la victoire 2-0.

Un jour plus tôt, avec Liverpool au Qatar pour la Coupe du Monde des Clubs, Leicester a eu l'occasion idéale de faire pression en haut de la table de la Premier League.

Cependant, l'équipe de Brendan Rodgers a raté l'occasion de combler l'écart alors qu'elle a subi une défaite 3-1 contre les champions en titre Manchester City.

Jamie Vardy a mis Ederson à bout portant pour donner à Leicester la tête

Les Foxes ont frappé le premier à l'Etihad, Jamie Vardy ajoutant la touche finale à une contre-attaque rapide à la 20e minute.

La joie de Leicester a été de courte durée, car leur ancien joueur Riyad Mahrez est revenu les hanter alors qu'il a trouvé le fond du filet grâce à une déviation méchante de Caglar Soyuncu.

Cinq minutes avant la pause, City a eu la possibilité de renverser le jeu lorsque Raheem Sterling a été victime d'une faute dans la surface de Leicester.

Ilkay Gundogan a pressé le ballon entre la main gauche tendue de Kasper Schmeichel et un poteau pour convertir le penalty, le faisant 2-1.

Gabriel Jesus a prolongé l'avance de City après 69 minutes lorsque Kevin De Bruyne a éliminé un faible défi de Soyuncu pour ravitailler le Brésilien au second poteau.

Manchester City compte désormais onze points de retard sur Liverpool

Miguel Almiron a mis fin à sa longue attente d'un Newcastle but en marquant un vainqueur étonnant dans la victoire 1-0 contre Crystal Palace.

Le Paraguayen a envoyé St James’s Park dans la folie avec une frappe qui valait la peine d’attendre, fracassant une volée du pied gauche dans le coin supérieur tard.

Almiron a eu une journée inoubliable

Les hommes de Steve Bruce montent encore plus haut dans le classement en neuvième et ce fut un grand jour pour les clubs en dessous d'eux.

Southampton a remporté une énorme victoire 3-1 contre ses rivaux de relégation Aston Villa dans leur six points samedi.

Danny Ings a poursuivi sa bonne forme avec deux buts et Jack Stephens en a ajouté un autre, rendant l'effort de Jack Grealish à la 75e minute rien d'autre qu'une consolation.

Pendant ce temps, Norwich plongé dans des ennuis plus profonds en jetant une avance à domicile pour perdre 2-1 à Loups.

Jimenez ne peut plus arrêter de marquer

Les Canaries sont passés par Todd Cantwell avant que les buts de Romain Saiss et Raul Jimenez n'effectuent un retour pour les visiteurs.

Autre part, Burnley laissé en retard pour condamner Bournemouth à une cinquième défaite en championnat en six matchs alors que Jay Rodriguez menait le vainqueur à la 89e minute.

Et Sheffield United déplacé à moins d'un point de Chelsea, quatrième, avec une victoire 1-0 à Brighton, John Egan le buteur dès le début.

Plus tôt dans la journée, Carlo Ancelotti et Mikel Arteta ont regardé leurs nouveaux clubs Everton et Arsenal joué un nul 0-0 terne.

Carlo Ancelotti était dans les tribunes pour le tirage au sort avec Arsenal

Résultats de Premier League

Everton 0-0 Arsenal

Aston Villa 1-3 Southampton

Bournemouth 0-1 Burnley

Brighton 0-1 Sheffield United

Newcastle 1-0 Crystal Palace

Norwich 1-2 Wolves

Man City 3-1 Leicester

Watford 2-0 Manchester United

Tottenham 0-2 Chelsea

