Chelsea envisage un accord avec Neuer, Barcelone veut que Ndombele de Tottenham et Everton aient accepté une offre pour Gabriel

Chelsea prévoit de remplacer Kepa Arrizabalaga par Manuel Neuer cet été. Frank Lampard a abandonné l’Espagnol plus tôt cette saison et pourrait chercher à signer le Bayern Munich et la légende allemande Neuer. Mais tout accord pourrait dépendre que les Bleus se débarrassent de Kepa, qui détient le record d’être le gardien le plus cher du monde. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Les clubs de l’EFL ont appris que le retour du football le 30 avril est «impossible». La pandémie de coronavirus a contraint à suspendre tout football professionnel en Angleterre. Une nouvelle date devrait être annoncée la semaine prochaine. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Odion Ighalo s’est vu proposer une prolongation de contrat de deux ans par le club parent Shanghai Shenhua d’une valeur de plus de 400 000 £ par semaine. Le joueur de 30 ans est actuellement prêté à Manchester United, selon des informations plus tôt dans la semaine suggérant qu’il voulait le signer pour 15 millions de livres sterling cet été. (Sky Sports)

Odion Ighalo a marqué quatre buts en huit matches pour Man United

Le Real Madrid veut signer Erling Haaland du Borussia Dortmund cet été, bien qu’il n’ait rejoint le club de Bundesliga qu’en janvier. Dortmund a signé la sensation adolescente du Red Bull Salzburg et a frappé le sol en marquant 12 buts en 11 apparitions. Il aurait également une clause de libération de 50 millions de livres sterling. (Soirée Standard)

Barcelone souhaite recruter le milieu de terrain de Tottenham Tanguy Ndombele. Les Spurs ont signé l’été dernier à 23 ans pour un montant record de 55 millions de livres sterling en provenance de Lyon. (Mundo Deportivo)

La signature du record Tanguy Ndombele n’a pas été à la hauteur de son prix de 55 millions de livres sterling

West Ham, le Sporting Lisbon et Anderlecht surveillent tous le gardien de Liverpool Loris Karuis. Le joueur de 26 ans arrive à la fin d’un prêt de deux ans à Besiktas, mais la partie turque ne voudrait pas rendre l’accord permanent. Karius sera disponible pour environ 4,5 millions de livres sterling. (Voetbal24)

Arsenal tient à recruter le milieu de terrain espagnol Carlos Soler de Valence. Le joueur de 23 ans pourrait être disponible à un prix réduit en été en raison de la nécessité pour la Liga de lever des fonds pour équilibrer son livre. On pense qu’ils devraient lever plus de 36 millions de livres sterling avant le 30 juin. (Sky Sports)

Everton est l’un des quatre clubs qui ont fait une offre au défenseur brésilien de Lille Gabriel. Le jeune homme de 23 ans serait disponible pour environ 30 millions de livres sterling. Un autre club anglais sans nom et deux équipes italiennes auraient également vu les offres acceptées. (Sky Sports)

