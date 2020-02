Chelsea envisage une offre estivale pour le prodige du Rapid Vienna Melih Ibrahimoglu, surnommé “ le nouveau Mesut Ozil ” en raison de ses capacités techniques

Chelsea envisage un déménagement estival pour la sensation du Rapid Vienna Melih Ibrahimoglu, selon des informations.

Selon le média italien Calciomercato, les Bleus sont prêts à se battre avec les clubs italiens Roma et Sampdoria pour signer le joueur de 19 ans, qui a été surnommé “le nouveau Mesut Ozil” en raison de sa vision et de ses capacités techniques sur le ballon.

Ibrahimoglu (à droite) a ébloui dans la deuxième équipe du Rapid Vienna cette saison

Ibrahimoglu a brillé pour la deuxième équipe du Rapid Vienna cette saison avec une série de beaux affichages, marquant quatre buts en 11 matchs dans la Ligue régionale autrichienne.

Le meneur de jeu a également représenté l’Autriche au niveau des moins de 20 ans et on pense qu’il pourrait être disponible à un prix réduit, son contrat actuel expirant à l’été 2021.

Les chefs de Stamford Bridge pensent qu’ils pourraient conclure un accord pour le jeune milieu de terrain talentueux moyennant des frais de l’ordre de 3 millions de livres sterling.

Chelsea a déjà signé Hakim Ziyech de l’Ajax pour 33,6 millions de livres sterling avant la saison prochaine, avec l’international marocain qui se joindra à l’équipe de Frank Lampard en juillet.

L’ancien attaquant néerlandais Andy van der Meyde a remis en question la décision de Ziyech de rejoindre les Blues, affirmant qu’il aurait pu rejoindre un club plus «stable».

“L’Eredivisie est une fête d’entraînement pour Ziyech”, a déclaré l’ancien as d’Everton au magasin néerlandais VTBL. “Il est logique qu’il cherche une nouvelle équipe. Vous en avez besoin en tant qu’athlète de haut niveau.

«Je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’il aille à Chelsea. Je ne pense pas que ce soit une équipe de haut niveau ni un club stable. Je m’attendais à Bayern Munich ou à quelqu’un de cette taille.

“Bien sûr, il se pourrait que la hiérarchie sous Liverpool change si Manchester City est vraiment puni [by UEFA] et peut-être que Chelsea en bénéficiera et qu’ils joueront pour les meilleurs trophées, mais là encore, s’ils jouent, je ne pense pas: “Wow, je vais rester à la maison et regarder”. “

Chelsea a également été lié à un swap d’été à gros sous pour Jadon Sancho, l’ailier anglais actuellement en vedette semaine après semaine pour le Borussia Dortmund.

