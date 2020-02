Chelsea et Liverpool transfèrent leur cible, impressionnant arrière gauche, as de Dele Alli

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a pris d’assaut la Bundesliga depuis son transfert de 40 millions de livres sterling – avec sept buts et une passe décisive en seulement trois matches.

Acheté du champion de Bundesliga autrichien Red Bull Salzburg, Haaland, 19 ans, rejoint une liste croissante de joueurs de moins de 21 ans montrant rapidement leur potentiel.

Haaland devient le premier joueur à marquer sept buts lors de ses trois premiers matches de Bundesliga

Moins d’un mois après son arrivée chez les Allemands, Haaland a déjà marqué sept buts en trois matches de remplacement et n’est que deuxième de la liste des meilleurs buteurs de la Ligue des champions cette saison, face à Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Il a contribué à un but toutes les 17 minutes en championnat allemand cette saison, l’attaquant norvégien n’a fait que trois apparitions pour Dortmund cette saison.

Donc, ici, talkSPORT.com a jeté un coup d’œil au top 10 des merveilles qui illuminent les cinq meilleures ligues européennes, avec un minimum de dix apparitions en championnat.

9 = Sandro Tonali (Brescia) – Note WhoScored – 6,97

Tonali, 19 ans, est l’une des rares étincelles d’une équipe de Brescia en difficulté qui croupit à la 19e place de la Serie A.

Il a souvent été comparé à Andrea Pirlo en raison de la ressemblance étrange, mais chez talkSPORT, nous pensons qu’il est plus une combinaison de Pirlo et Gennaro Gattuso.

Non seulement le physique international italien est dans le défi, il possède un œil pour une passe des coups de pied arrêtés et en jeu ouvert que de nombreux milieux de terrain de son âge n’obtiennent pas avant la mi-vingtaine.

Si Brescia est relégué cette saison, attendez-vous à ce que les clubs s’alignent au coin de la rue pour mettre le nom de Tonali sur la ligne pointillée.

Un grand passeur des profondeurs – Tonali pourrait être en mouvement cet été

9 = Reece James (Chelsea) – Note WhoScored – 6,97

Après avoir remporté le titre de Joueur de l’année, Joueur de l’année et But de la saison de Wigan Athletic la saison dernière, il y a eu beaucoup de fanfare contre James, âgé de 20 ans, en particulier avec l’interdiction de transfert de Chelsea et le vieillissement de Cesar Azpilicueta.

Après que la volée doucement frappée de James ait amené Chelsea au niveau de leur spectaculaire match nul 4-4 avec les demi-finalistes de la Ligue des champions, l’Ajax, il semblait que les attentes étaient satisfaites.

Ces performances ont conduit à des comparaisons avec ses compatriotes Kyle Walker et Trent Alexander-Arnold et James pourraient se retrouver dans l’équipe de Gareth Southgate pour les Championnats d’Europe de cet été.

Reece James en lice pour une place arrière controversée pour l’Angleterre

8. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) – Classement WhoScored – 6,98

Très peu de jeunes joueurs ont l’air aussi à l’aise et mortels avec le ballon à leurs pieds que Diaby, 20 ans.

Capable de jouer sur l’aile ou en tant que deuxième attaquant, l’international français des moins de 21 ans utilise son rythme, sa ruse et sa franchise pour faire des ravages contre les défenseurs de l’opposition.

Diaby n’est pas tout à fait l’article fini car il manque la prise de décision chirurgicale dans le dernier tiers requis d’un attaquant de première classe – un problème commun pour les jeunes ailiers.

Mais en exerçant son métier dans le même club qui a aidé Heung-Min Son, Julian Brandt et Kai Havertz, Diaby devrait atteindre ces sommets assez rapidement.

Moussa Diaby prend une photo pour Bayer Leverkusen

7. Dwight McNeil (Burnley) – Classement WhoScored – 6,99

Être la cheville ouvrière créative du côté Burnley de Sean Dyche peut sembler étrange à la plupart des gens, mais McNeil, 20 ans, est chargé de cette singularité.

Cela ne veut pas dire que l’ailier n’a pas ses responsabilités défensives – McNeil a enregistré plus de plaqués que Roberto Firmino, Matt Doherty et Bernardo Silva qui sont tous considérés comme des attaquants énergiques.

McNeil incarne le jeu de l’aile à l’ancienne comme un joueur de pied gauche jouant sur le côté gauche, faisant des va-et-vient à l’intérieur et à l’extérieur au péril du latéral opposé. Mais son atout le plus dangereux est sa traversée et avec les goûts de Chris Wood et Ashley Barnes à viser, cela rend McNeil d’autant plus dangereux.

Les talents de Dwight McNeil ont été superbement cultivés par Burnley

6. Stanley Nsoki (Nice) – Classement WhoScored – 7,03

Nsoki, 20 ans, a déménagé du PSG à Nice pour un peu plus de 11 millions de livres sterling cet été et aurait eu un point à prouver après avoir quitté la capitale française. Et il a réussi presque instantanément en obtenant une mention d’aide pour le vainqueur à ses débuts, même s’il n’était sur le terrain que quatre minutes.

Selon WhoScored, l’international français des moins de 21 ans a réalisé plus de plaqués et d’interceptions et moins de fautes que Achraf Hakimi de Dortmund, Ben Chilwell de Leicester et Kyle Walker de Manchester City cette saison.

Ceci témoigne des prouesses défensives de Nsoki et de la lecture du jeu à un si jeune âge, car il peut également jouer en tant que défenseur central.

Stanley Nsoki (à droite) défis pour le ballon

5. Kai Havertz (Bayer Leverkusen) – Classement WhoScored – 7,07

L’international allemand Havertz, 20 ans, montre des nuances de Dele Alli avec son cadre grand, son contrôle du ballon trompeur et son oeil troublant pour le but, apparemment improbables.

Il peut déplacer le ballon à un rythme avec un comportement calme en possession – un cauchemar pour les défenseurs.

Il n’a pas encore atteint les sommets de ses 17 buts la saison dernière, mais le milieu de terrain offensif ravive lentement cette forme avec deux buts et une passe décisive lors de ses trois derniers matchs pour la 5e place Leverkusen.

Un éloignement de la Bayer Arena pourrait être envisagé pour Havertz avec les suspects habituels Liverpool et Manchester United qui seraient intéressés.

Havertz a de nombreux prétendants potentiels à la Premier League

4. Dejan Kulusevski (Juventus – prêté à Parme) – Classement WhoScored – 7,08

Le joueur de 19 ans a terminé son transfert en janvier à la Juventus et l’ailier a été prêté à Parme où il a d’abord fait tourner les têtes.

Debout à 6 pieds 1 pouce, l’international suédois a un avantage physique de nombreux ailiers dans sa tranche d’âge. Combinez cela avec ses qualités de dribble, son calme énervant et son pied gauche cultivé, vous commencez à comprendre pourquoi les champions italiens ont toussé 31,5 millions de livres sterling après seulement une demi-saison senior.

Dejan Kulusevski, lié par la Juventus, peut-il suivre les traces d’Ibrahimovic?

3. Eduardo Camavinga (Rennes) – Classement WhoScored – 7,11

Camavinga, 17 ans, est un milieu de terrain défensif techniquement soigné, gagnant le ballon, dont la concentration et la maturité dépassent de loin son âge.

Il n’est pas habituel pour quelqu’un d’aussi jeune d’être si efficace dans sa position, mais Camavinga a le mélange parfait de confiance juvénile, de douceur et d’assurance dans le défi.

L’international français des moins de 21 ans est entré en scène pour la première fois avec une excellente performance contre le PSG en août lorsque son équipe de Rennes a bouleversé les champions de France 2-1 et n’a pas regardé en arrière depuis.

. ou concédants de licence

Eduardo Camavinga pourchassant Kylian Mbappe

2. Alphonso Davies (Bayern Munich) – Classement WhoScored – 7,51

Davies, 19 ans, est passé sous le radar au cours d’une saison de percée remarquable pour l’international canadien.

L’arrière gauche qui a les deux pieds et qui avance à chaque occasion a montré qu’il peut être le successeur naturel de son coéquipier autrichien David Alaba – qui a joué le plus au centre de la défense cette saison.

Davies est également un dribbleur confiant qui peut jouer en tant qu’ailier, comme les fans de Tottenham le savent. Le défenseur a récolté deux passes décisives dans une performance exceptionnelle contre les Spurs en Ligue des champions en décembre.

. – .

Alphonso Davies a superbement maîtrisé son rôle au Bayern Munich

1. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – Classement WhoScored – 8,01

Depuis son départ du côté bleu de Manchester pour le noir et jaune de Dortmund, le ciel n’a pas pu limiter le potentiel de Sancho.

En devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à atteindre 25 buts à 19 ans, l’international anglais est bien parti pour obtenir un statut de classe mondiale à un âge incroyablement jeune.

Il a contribué un but ou une passe sous toutes les heures de la ligue cette saison, il n’est pas étonnant que Chelsea, Liverpool et Manchester United soient tous censés se battre pour la signature de l’ailier cet été.

Le recordman Jadon Sancho a été lié à un certain nombre de clubs de Premier League ces dernières semaines

