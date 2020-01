Chelsea et Manchester United reprennent le chemin du triomphe en Angleterre

11 janvier 2020, 12 h 21 Londres, 11 janvier (Prensa Latina) Chelsea et Manchester United ont remis des buts à Burnley et Norwich en Premier League anglaise et sont revenus sur la voie du triomphe.

Les Bleus de Londres ont battu Burnley 3-0 à Stamford Bridge, avec les buts du Brésilien nationalisé italien Jorginho, des tirs au but, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi.

Pendant ce temps, à Old Trafford, les Diables rouges de United ont battu Norwich 4-0, sous les buts de Marcus Radford (2), du Français Anthony Martial et de Mason Greenwood.

Chelsea a relevé ce défi après avoir fait match nul 1-1 le jour précédent du Premier ministre contre Brighton, tandis que United avait perdu contre Arsenal 0-2.

Après ces résultats, Chelsea s’est emparé de la quatrième place avec 39 unités, tandis que Manchester United a atteint 34 rayures et s’est ancré en cinquième position.

Dans les autres matches de ce samedi, Crystal Palace a égalisé 1-1 contre Arsenal, Everton a battu Brighton 1-0 et Southampton a surpris 2-1 le sous-leader Leicester.

Tottenham et Liverpool entreront en collision plus tard sur le plat principal de la journée.

