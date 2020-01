Chelsea et Manchester United veulent que Cavani et Tottenham poursuivent Lemar et l’Inter publient une mise à jour sur la poursuite d’Eriksen

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de mardi et en ligne…

Chelsea et Manchester United ont tous deux approché l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani sur la possibilité d’un déménagement en janvier. L’international uruguayen, qui a marqué 351 fois au niveau des clubs, serait sur le point de rejoindre l’Atletico Madrid, mais les rapports suggèrent que les clubs de Premier League cherchent à détourner l’accord dans le cadre de leur offre désespérée pour un attaquant. Rio Ferdinand a récemment désigné Cavani comme la signature parfaite pour United. (Le soleil)

Le directeur général de l’Internazionale, Giuseppe Marotta, a confirmé l’intérêt du club pour la star de Tottenham, Christian Eriksen, mais insiste sur le fait qu’aucun contact n’a été établi. Il a déclaré à Sky Italy: «Eriksen? Ce n’est pas une affaire conclue et nous ne sommes pas en contact avec Tottenham. C’est un joueur fantastique et il y a beaucoup de clubs en pourparlers pour signer Eriksen parce qu’il sera un agent libre. Je peux juste dire que c’est un joueur intéressant. ” (Football.Londres)

Christian Eriksen devrait quitter les Spurs en 2020

Avec le départ prévu d’Eriksen, ce mois-ci ou pendant l’été, Tottenham envisage une approche pour Thomas Lemar de l’Atletico Madrid. L’ancien ailier monégasque, qui a connu des difficultés depuis qu’il a rejoint l’Atletico l’année dernière, pourrait être prêté avec une option d’achat de 51 millions de livres sterling. (Indépendant)

Et Eriksen pourrait ne pas être le seul départ du milieu de terrain des Spurs en 2020, car l’international anglais Harry Winks a été identifié comme une cible pour Manchester United et Manchester City. Winks a du mal à décrocher une place dans l’équipe première sous Jose Mourinho depuis que les Portugais ont pris les commandes en novembre. (L’Athlétique)

Manchester United a également l’œil sur son compatriote international de Winks, James Maddison, qui a été exceptionnel pour Leicester jusqu’à présent cette saison. Cependant, les Red Devils admettent qu’il sera difficile de négocier un transfert aussi important dans la fenêtre d’hiver et pourraient être obligés d’attendre jusqu’à l’été. (Sky Sports)

Maddison a été lié à un déménagement à Manchester United

Manchester City s’intéresse au défenseur de l’Inter Milan Skriniar. Cependant, les champions de Premier League sont confrontés à une forte concurrence des plus grands clubs européens – le Real Madrid et Barcelone. (Miroir)

L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud semble certain de quitter Stamford Bridge ce mois-ci, mais sa prochaine destination reste incertaine. Aston Villa et Newcastle sont tous deux intéressés par l’attaquant français, mais l’Inter mène actuellement la course à sa signature. (Télégraphe)

Pierre-Emerick Aubameyang a engagé son avenir à Arsenal et a accusé les médias d’avoir fabriqué des rumeurs le liant à un éloignement des Emirats. Le capitaine des Gunners a déclaré: «Les gens aiment inventer des histoires et devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête! Je suis le capitaine d’Arsenal. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »- HISTOIRE COMPLÈTE

Chelsea a dû payer plus de 26 millions de livres sterling à Antonio Conte et à son équipe d’entraîneurs lorsque l’ancien manager des Blues a été limogé. La compensation versée au patron de l’Inter signifie que Chelsea a dépensé plus de 90 millions de livres sterling depuis que Roman Abramovich a rejoint le club en 2003. Conte a été limogé par les Blues à l’été 2018 et remplacé par Maurizio Sarri. – HISTOIRE COMPLÈTE

.