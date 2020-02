Chelsea et Tottenham prêts à affronter le gardien de l’Ajax, évalué à 50 millions de livres sterling, Andre Onana, qui souhaite passer en Premier League

Le gardien de l’Ajax, Andre Onana, aurait décidé de vouloir passer en Premier League cet été.

Le joueur de 23 ans a été une star pour le club néerlandais en les aidant à remporter un doublé national la saison dernière et a été vital dans leur chemin vers la demi-finale de la Ligue des champions.

. – .

Andre Onana est lié à un éloignement de l’Ajax

L’international camerounais a un accord à l’Ajax jusqu’en 2022, mais il semble qu’il pourrait se diriger vers la sortie cet été.

Le Mail Online rapporte qu’Onana est prêt à quitter le club Eredivisie et serait disponible pour environ 40 à 50 millions de livres sterling.

Onana a commencé sa carrière à Barcelone, avant de s’installer à l’Ajax en 2015, et le club de LaLiga aurait eu des entretiens avec lui sur un éventuel retour.

Le fan de Chelsea Jason Cundy affirme qu’il n’échangerait pas Frank Lampard contre le patron de Manchester City, Pep Guardiola

Sa destination préférée serait Chelsea, où l’actuel numéro 1 Kepa Arrizabalaga est sous pression et pourrait être déplacé cet été.

L’Espagnol a été abandonné pour le voyage des Bleus à Leicester et il y a de plus en plus de spéculations sur son avenir.

Tottenham a également été lié au jeune gardien de but avec Hugo Lloris à 33 ans et ayant encore deux ans sur son contrat actuel.

L’Ajax est censé favoriser la conclusion d’un accord avec Barcelone, car ils ont une association de longue date, mais Onana lui-même est censé préférer la Premier League.

.