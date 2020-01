Chelsea fait une enquête sur Lewis Dunk, Christian Eriksen «accepte» la décision de l’Inter, Bruno Fernandes à Man Utd

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de lundi et en ligne…

Manchester United continue d’espérer qu’un accord pour Bruno Fernandes pourra être conclu avant la fermeture du mercato de janvier à la fin du mois. United continue de garder un œil sur le joueur de 25 ans avec Ole Gunnar Solskjaer, le manager du club, qui aurait repéré Fernandes en personne avant de signer un accord pour le milieu de terrain très apprécié. Et il semble que le patron ait été convenablement impressionné par les derniers rapports affirmant qu’une offre de 65 millions de livres sterling devrait être soumise par United. HISTOIRE COMPLÈTE

. ou concédants de licence

Bruno Fernandes pourrait enfin se diriger vers Manchester United

Le jeune de Liverpool, Nathaniel Phillips, est de retour à Stuttgart en prêt pour le reste de la saison. L’arrière central a rejoint le club de la 2.Bundesliga en août et a fait 11 apparitions dans toutes les compétitions. Il a cependant été rappelé au début du mois, alors que les Reds ont été confrontés à une crise de blessures à ce poste, mais qu’il est maintenant de retour alors que les joueurs commencent à retrouver une forme physique complète. HISTOIRE COMPLÈTE

Joe Hart a été snobé par l’AC Milan alors qu’il s’approchait de la signature d’un autre gardien de but de Premier League prêté. Le joueur de 32 ans veut quitter Burnley après avoir disputé seulement deux matchs en Coupe cette saison. Milan, qui cherche un remplaçant pour Pepe Reina, est sur le point de prêter Asmir Begovic à Bournemouth pour le reste de la saison. HISTOIRE COMPLÈTE

Chelsea a demandé à Brighton le défenseur Lewis Dunk. Frank Lampard est à la recherche d’un défenseur central après que son équipe ait marqué de nombreux buts dans la première moitié de la saison. Dunk est évalué à environ 50 millions de livres sterling par les Mouettes qui seraient prêts à le laisser partir dans un club de la stature de Chelsea. (Les temps)

. – .

Lewis Dunk est recherché par Chelsea

Le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen, a conclu un accord de quatre ans et demi avec l’Inter. Le Danois a été fortement lié à un changement du côté d’Antonio Conte ce mois-ci et les Spurs demandent 17,5 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans dont ils ont signé en 2013. HISTOIRE COMPLET

Barcelone a été en contact avec Mauricio Pochettino pour remplacer Ernesto Valverde. L’Argentin n’a plus de travail depuis son limogeage par Tottenham l’année dernière, mais est désormais devenu l’un des favoris des géants de la Liga. La légende du club Xavi est également un concurrent, mais les informations suggérant qu’un accord avait déjà été conclu ont été rejetées par son club actuel, Al Sadd. (COMME)

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Nuno Espirito Santo a fait de l’ailier de l’Atletico Madrid Thomas Lemar sa principale cible pour les loups cette fenêtre de transfert. Le club de LaLiga tente de décharger le joueur de 24 ans en janvier et il a été lié à plusieurs clubs de Premier League. Les loups devront cependant faire face à la concurrence de Chelsea, Tottenham et Arsenal pour sa signature. (Objectif)

Crystal Palace et Lazio ont tous deux rejoint la course pour signer Ashley Young de Manchester United. Le contrat de Young expire à la fin de la saison et les Red Devils lui ont proposé une prolongation. Il pourrait toutefois déménager en janvier, car l’Inter Milan tient à signer l’ancien international anglais. (Le soleil)

Les experts du football européen Andy Brassell et Lars Sivertsen discutent de la cible de Man United, Bruno Fernandes

Javier Hernandez rencontrera LA Galaxy sur un éventuel accord pour rejoindre MLS. L’ancien attaquant de Manchester United et West Ham est actuellement au club de LaLiga Sevilla. Il a rejoint les Hammers en août pour un montant de 7,3 millions de livres sterling, mais pourrait déjà recommencer. (Marca)

.