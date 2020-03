Chelsea “intéressé” par la signature du jeune de Manchester United, Angel Gomes, qui peut partir en été gratuitement

Chelsea est censé faire un pas pour Angel Gomes de Manchester United cet été.

Le contrat de 19 ans expire à la fin de la saison et a jusqu’à présent rejeté les offres de prolongation.

Angel Gomes n’a pas encore signé un nouveau contrat à Old Trafford

Les Red Devils lui auraient offert un contrat d’une valeur de 25 000 £ par semaine pour le garder au club.

Le Metro affirme que Chelsea est prêt à tirer parti de la situation et à prendre le jeune.

On comprend que Gomes est frustré par le manque d’opportunités pour la première équipe qu’il a eues à United cette saison.

Il n’a fait que six apparitions tandis que Mason Greenwood, Tahith Chong et Brandon Williams ont vu beaucoup plus d’action.

Chelsea serait disposé à égaler l’offre de contrat de United, mais lui offrira également une place dans l’équipe première pour la saison prochaine.

Gomes est largement considéré comme un jeune talent brillant et capitaine des moins de 19 ans de l’Angleterre au succès de la Coupe du monde en 2018.

Chong a récemment signé un nouvel accord à Manchester United

Chelsea a montré sa volonté de jeter ses jeunes au plus profond avec des joueurs comme Billy Gilmour, 18 ans, le plus récent exemple de cela.

United espère toujours que Gomes mettra le stylo sur papier à de nouvelles conditions – comme ils l’ont fait avec Chong plus tôt dans la semaine.

Le joueur de 20 ans a écrit une prolongation de deux ans pour mettre fin à son départ à la fin de la campagne 2019/20.

