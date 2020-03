Chelsea, Liverpool et Manchester United ont averti que Jadon Sancho «ne veut pas quitter» le Borussia Dortmund

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watze, a averti les équipes de Premier League que Jadon Sancho était “très heureux” du club.

La starlette de l’Angleterre a fait l’objet d’une intense spéculation sur les transferts ces derniers mois, Chelsea, Liverpool et Manchester United auraient tous été intéressés à faire un gros mouvement cet été.

La spéculation règne sur l’avenir de Jadon Sancho

Sancho a été sous forme électrique cette saison, marquant 14 buts et récoltant 14 passes décisives en seulement 22 matches de Bundesliga.

Mais le chef de Dortmund, Watze, a déclaré que le club ne serait pas gêné par une offre substantielle, insistant sur le fait que son joueur ne voulait pas partir cet été.

“Je pense qu’il a le sentiment que le club a un bel avenir”, a déclaré Watze à BBC Sport. «À mon avis, je ne pense pas qu’il veuille partir.

«Nous avons une relation très confidentielle entre nous et lui et ses agents. Nous en discuterons.

«Ce n’est pas une question d’argent. Pour nous, ce serait la meilleure position s’il reste au Borussia Dortmund.

«Nous avons assez d’argent. Nous voulons avoir des titres. Je pense que cette équipe a beaucoup plus de potentiel avec Jadon que sans Jadon. »

Sancho a marqué son 14e but en championnat lors de la victoire 1-0 de son équipe sur Fribourg samedi.

Et après la victoire, le joueur de 19 ans est resté discret sur son avenir.

“Je ne regarde pas vraiment toutes ces choses”, a-t-il déclaré aux médias allemands après le match.

«Je me concentre uniquement sur mon équipe et je la prends au coup par coup. C’est la chose la plus importante pour moi maintenant. “

