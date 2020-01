Chelsea ne parvient pas à renforcer son top quatre alors que les Bleus subissent une défaite écoeurante à Newcastle

Chelsea a donné à Manchester United l’occasion de combler l’écart avec eux en quatrième position alors qu’ils subissaient une défaite 1-0 déchirante à Newcastle.

La tête d’Isaac Hayden au temps d’arrêt a donné aux hommes de Steve Bruce la victoire improbable dans un match qui manquait de chances claires et de qualité en général.

Le but tardif de Hayden a volé les trois points de Chelsea

Les Blues espèrent maintenant que leurs rivaux les plus proches pour les places convoitées de la Ligue des champions, Man United, perdront des points lorsqu’ils affronteront Liverpool dimanche.

Le match a pris un départ tiède avec le moment le plus notable de Jetro Willems parti blessé, ajoutant à la liste croissante des victimes de Newcastle.

Mais dans un sens étrange, ce revers leur a donné vie et ils ont failli passer devant lorsque l’attaquant Joelinton a dirigé le ballon contre la barre transversale juste après la marque des 20 minutes.

La tête de Joelinton était la première chance claire du match

Chelsea a ensuite eu sa propre chance lorsque l’excellent ballon de Reece James a repoussé N’Golo Kante.

Le milieu de terrain avait des options pour passer le but mais a opté pour la gloire et Martin Dubravka était à la hauteur de son effort.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées après la pause, mais Newcastle s’est de plus en plus contenté d’un point au fur et à mesure que les hommes progressaient, tandis que les hommes de Frank Lampard recherchaient les trois points.

L’attaquante Tammy Abraham a eu quelques occasions. Le premier a vu le ballon lui casser à l’intérieur de la boîte et Abraham a bien fait de contourner le gardien des pies, mais n’a pas pu trier ses pieds à temps et a tiré large avec sa cheville gauche sous un angle très serré.

Abraham aurait pu faire mieux avec cette chance mais l’angle était très serré

Et à la 79e minute, l’attaquant n’a pas réussi à accrocher le ballon au-dessus de la ruée Dubravka après que Cesar Azpilicueta a dirigé la passe de recherche de Jorginho à travers le but.

C’est tout Chelsea après cela et ils ont presque pris les devants lorsque le remplaçant Emerson Palmieri a fait échouer un effort à longue distance du poteau, ce qui a légèrement dévié Federico Fernandez.

Et juste au moment où il semblait que le jeu allait dériver vers un match nul et vierge, Hayden a mis le ballon d’un bout à gauche pour envoyer l’armée Toon sauvage et laissant les joueurs et le personnel de Chelsea complètement découragés.

