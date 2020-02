“ Chelsea n’est pas une équipe de haut niveau ou un club stable ”

L’ancien attaquant néerlandais Andy van der Meyde a remis en question la décision de Hakim Ziyech de rejoindre Chelsea.

La semaine dernière, les Bleus ont battu la concurrence de Manchester United et d’Arsenal pour conclure un accord de 33,6 millions de livres sterling pour signer l’attaquant marocain de l’Ajax.

. – .

Chelsea a signé Ziyech et il rejoindra les Blues cet été

Ziyech, qui a marqué 38 buts en 108 apparitions pour le club d’Amsterdam, deviendra la première recrue de Frank Lampard depuis qu’il a pris les commandes à Stamford Bridge et il rejoindra le club cet été.

Et Van der Meyde, qui a joué en Premier League avec Everton de 2005 à 2009, pense que Ziyech mérite un grand coup mais s’est demandé si son transfert à Chelsea était la bonne étape dans sa carrière.

. – .

Van der Meyde a demandé pourquoi Ziyech avait accepté de rejoindre Chelsea

«Il est temps pour lui de partir. Hakim est prêt, il doit passer à l’étape suivante », a déclaré Van der Meyde au magasin néerlandais VTBL.

«L’Eredivise est une soirée d’entraînement pour Ziyech. Il est logique qu’il cherche une nouvelle équipe. Vous en avez besoin en tant qu’athlète de haut niveau.

«Je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’il aille à Chelsea. Je ne pense pas que ce soit une équipe de haut niveau ni un club stable. Je m’attendais à Bayern Munich ou à quelqu’un de cette taille.

“Bien sûr, il se pourrait que la hiérarchie sous Liverpool change si Manchester City est vraiment puni [by UEFA] et peut-être que Chelsea en bénéficiera et qu’ils joueront pour les meilleurs trophées, mais là encore, s’ils jouent, je ne pense pas: “Wow, je vais rester à la maison et regarder”. “

Les chefs de blues ont tenté de signer Ziyech dans la fenêtre de janvier, mais les champions de l’Eredivisie n’étaient pas disposés à vendre leur talisman sans trouver de remplaçant.

Néanmoins, Lampard a admis qu’il était ravi d’obtenir un accord sur la ligne pour l’attaquant.

“Eh bien, je pense qu’il est un joueur fantastique et qu’il est venu dans ma ligne de mire lors de leur course en Ligue des champions la saison dernière”, a déclaré le patron des Blues.

«Il était l’un de leurs meilleurs joueurs contre Tottenham, bien sûr. Et puis nous nous sommes heurtés à lui deux fois cette saison, donc je sais beaucoup de choses sur lui.

«Je connais ses qualités, il a un bon pied gauche, joue généralement à droite mais peut jouer derrière l’homme de tête.

«Et quand vous nous regardez cette saison, il y a peut-être des matchs où nous avons eu du mal à ouvrir la porte.

“C’est un joueur qui, nous l’espérons, peut apporter un peu de créativité, apporter quelque chose de différent, il marque des buts et obtient des passes décisives.”

.