Chelsea remporte la course de Ziyech, Man United veut que Grealish ET Maddison et Sancho quittent Dortmund

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de mercredi et en ligne…

Chelsea aurait battu Manchester United et Arsenal à la signature de l’attaquant de l’Ajax Hakim Ziyech. Il était lié à des gens comme Man United et Arsenal l’été dernier, mais rien ne s’est jamais concrétisé et il a ensuite signé un nouvel accord de trois ans avec l’Ajax. Mais maintenant, il semble que Ziyech déménagera à Stamford Bridge cet été, avec un accord de 38 millions de livres sterling entre Chelsea et Ajax. (HISTOIRE COMPLÈTE)

. – .

Il semble que Ziyech se rendra à Stamford Bridge en été

Jadon Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund avec Manchester United désireux de le signer. L’attaquant, qui aura 20 ans le mois prochain, est devenu un international à part entière de l’Angleterre depuis qu’il a quitté Manchester City pour rejoindre Dortmund en 2017. Il devrait participer aux finales de l’Euro 2020 cet été et pourrait prendre une décision sur son prochain club après cela. (Ciel en Allemagne)

Manchester United vendra Paul Pogba afin de financer un double swoop pour le duo anglais Jack Grealish et James Maddison. Il a récemment été déclaré que les Red Devils étaient ouverts aux offres pour le milieu de terrain français après sa saison de blessures et avaient réduit leur prix demandé à environ 150 millions de livres sterling pour tenter les clubs intéressés. Et il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer utilisera cet argent pour essayer de signer les milieux de terrain d’Aston Villa et de Leicester. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Cependant, Simon Jordan pense qu’il ne faut pas faire confiance à Solskjaer pour superviser la reconstruction de plusieurs millions de livres de Man United. Le vice-président exécutif Ed Woodward a laissé entendre qu’il pourrait y avoir plusieurs nouveaux ajouts à Old Trafford cet été, ayant admis que l’équipe était bien en deçà des attentes. Mais Jordan est stupéfait Solskjaer est l’homme auquel le club fait confiance pour la reconstruction à gros budget, affirmant qu’il n’aurait jamais dû obtenir le travail en premier lieu. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Simon Jordan dit qu’Ole Gunnar Solskjaer ne devrait pas avoir la possibilité de reconstruire Manchester United

Liverpool est prêt à offrir à Virgil van Dijk un nouvel accord d’une valeur de 50 millions de livres sterling pour consacrer son avenir au club. Le défenseur, âgé de 28 ans, a joué un rôle déterminant dans la montée rapide des Reds depuis son arrivée à Anfield en janvier 2018. Et les propriétaires du Fenway Sports Group de Liverpool devraient offrir au Néerlandais un contrat lucratif de cinq ans en récompense, tout en défendant hors intérêt de la Juventus. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Simon Jordan a conseillé à Arsenal de prendre une décision sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, en disant au club: “Signez-le ou vendez-le”. Aubameyang – qui a 16 buts dans toutes les compétitions cette saison – a signé un contrat de trois ans et demi lorsqu’il a signé pour Arsenal en janvier 2018. Jordan pense que les Gunners devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour obtenir les services du capitaine, mais devraient également être prêt à l’encaisser avant l’expiration de son contrat à l’été 2021 (HISTOIRE COMPLÈTE)

Dries Mertens est de plus en plus susceptible de quitter Napoli en liberté cet été – Chelsea, Manchester United et Arsenal rivalisant tous pour sa signature. L’attaquant, 32 ans, sera agent libre en juin. Mertens a été vivement pressenti pour déménager à Stamford Bridge pendant la fenêtre de transfert de janvier pour couvrir Tammy Abraham, mais un accord n’a pas réussi à franchir la ligne. (Courrier quotidien)

Philippe Coutinho a exclu d’effectuer un superbe retour à Liverpool cet été. Il insiste également sur le fait qu’il ne regrette pas de quitter Anfield malgré son échec à Barcelone. Son avenir à long terme est incertain, et des rapports récents ont affirmé que Barcelone était prêt à réduire ses pertes et à accepter aussi peu que 77 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans en été. Mais Coutinho a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de retourner dans le Merseyside. (HISTOIRE COMPLÈTE)

. – .

Coutinho a versé de l’eau froide sur toute suggestion de retourner à Liverpool

Chelsea a toujours la possibilité de re-signer Nathan Ake de Bournemouth car leur clause de rachat pour le défenseur reste active. Lorsque les Blues ont vendu l’international néerlandais aux Cherries en 2017, ils ont inclus l’option de le ramener à Stamford Bridge pour 40 millions de livres sterling. Ake a été lié à un éloignement de la côte sud, Tottenham pensant également le surveiller. (Le soleil)

Le défenseur de Tottenham, Jan Vertonghen, pourrait faire son retour à l’Ajax cet été. L’international belge est hors contrat à la fin de la saison en cours et n’a pas encore été proposé par les Spurs. Il a lutté pour la forme au cours des dernières semaines et a semblé pleurer quand il a été retiré dans la seconde moitié de la victoire de Tottenham 3-2 en FA Cup contre Southampton la semaine dernière. (L’indépendant)

.