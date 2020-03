Chelsea revisitera les plans de construction d’un nouveau stade lorsque les conditions financières s’amélioreront avec la date d’expiration du permis de construire la semaine prochaine

Chelsea a annoncé avoir mis en suspens les plans de construction d’un nouveau stade avec la date limite pour le permis de construire le 31 mars.

Le club a révélé que le projet de réaménagement de 1 milliard de livres sterling de Roman Abramovich devrait être réévalué lorsque les “conditions financières s’amélioreraient” au milieu de la crise sanitaire des coronavirus.

Stamford Bridge a actuellement une capacité de 41 837

Une déclaration du club de l’ouest de Londres se lit comme suit: «Le Chelsea Football Club reconnaît que le permis de construire que nous avons obtenu pour un nouveau stade expire le 31 mars 2020.

«Nous sommes reconnaissants à tous nos fans et parties prenantes, en particulier Hammersmith & Fulham Council, pour leur patience et leur compréhension en la matière.

“Nous continuerons à considérer nos options pour un nouveau stade, si les conditions économiques s’améliorent.”

Chelsea avait obtenu un permis de construire de la ville de Londres en mars 2017 pour commencer à abattre des bâtiments autour de leur terrain d’origine sur une période de trois ans.

Si les plans avaient été mis en œuvre, le musée du club ainsi que les hôtels Millennium et Capthorne qui donnent sur le hall extérieur autour de Stamford Bridge auraient été démolis.

Voici à quoi aurait ressemblé le projet une fois terminé

Chelsea devait également avoir trouvé un domicile temporaire avec le stade de Wembley, le stade de Twickenham ou le stade de Londres les lieux probables pour leurs matchs à domicile entre-temps.

Mais les relations diplomatiques entre l’Occident et la Russie ont conduit Abramovich à interrompre le projet.

Les équipes de Premier League devraient faire un Chelsea

D’autres clubs londoniens, dont Arsenal, Tottenham et West Ham, disposent de capacités plus importantes que Chelsea dans leurs foyers respectifs, tandis que le club de championnat Brentford devrait déménager sur un nouveau terrain cet été.

Abramovich a d’abord tenté de déplacer la maison de Chelsea à Battersea, mais cela a rencontré une énorme opposition en 2011.

Chelsea a été indifférent à Stamford Bridge cette saison, perdant ou tirant plus de matchs qu’il n’en a gagné en 2019/20.

Et avec la crise des coronavirus qui stoppe le sport dans le monde, il n’est pas clair si les Bleus seront en mesure de rectifier leur record à domicile cette saison.

