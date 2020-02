Chelsea s’apprête à mener une enquête approfondie alors que les fans sont filmés en train de saluer les nazis lors du choc de la Ligue des champions avec Lille

Chelsea a promis de mener une enquête complète, selon des images montrant des fans du club saluant les nazis et chantant des chansons antisémites.

Les incidents ont eu lieu avant le choc de la Ligue des champions de Chelsea avec Lille en France le 2 octobre dernier.

BBC Three

Un journaliste infiltré a capturé les scènes dans le cadre d’un documentaire sur le racisme dans le football anglais.

Le film BBC Three, Shame In The Game, sera disponible sur iPlayer à partir de mercredi.

Un clip montre des fans chantant des chansons antisémites à propos de leurs rivaux Tottenham et deux individus exécutent un salut nazi.

Un autre montre un fan chantant sur l’ancien attaquant des Spurs, Martin Chivers.

Les fans d’un train peuvent également être entendus siffler pour imiter le bruit d’une chambre à gaz.

Chelsea a promis de prendre des mesures énergiques contre l’un de ses partisans impliqués.

Une déclaration du club disait: «Chelsea Football Club mènera une enquête complète sur l’affaire dès que nous aurons pu visionner la vidéo. Il n’est pas clair pour nous à ce stade si les supporters de Chelsea sont impliqués.

«Cependant, si toute personne affichant un comportement discriminatoire dans la vidéo est identifiée comme détenteurs d’abonnement ou membres de ce club, nous prendrons et soutiendrons l’action la plus ferme possible contre eux, conformément à notre approche de tolérance zéro pour toutes les formes de discrimination. .

“Un tel comportement ne reflète en aucune façon les valeurs de ce club.”

