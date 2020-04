Chelsea s’associe à Refuge pour lutter contre les violences domestiques pendant la pandémie de coronavirus

Chelsea s’est associée à l’association caritative Refuge pour collecter des fonds en faveur des femmes et des enfants victimes de violences domestiques pendant la crise des coronavirus.

Les joueurs de leurs équipes masculines et féminines ont participé à une campagne numérique et les Blues égaleront tous les dons au cours des six prochaines semaines.

Chelsea a promis son soutien à l’association caritative Refuge

S’exprimant sur le site officiel du club, le skipper Cesar Azpilicueta a déclaré: «La violence domestique est un problème si grave dans la société et nous devons redoubler d’efforts pour prendre soin des personnes en danger pendant cette pandémie en cours.

«Je suis tellement fier de mon club pour avoir soutenu Refuge dans son travail vital de protection des femmes et des enfants vulnérables.»

Refuge fournit un réseau national de services spécialisés qui soutiennent environ 6 500 femmes et enfants, y compris l’hébergement d’urgence, la sensibilisation communautaire et une équipe de travailleurs de soutien aux enfants.

Les rapports suggèrent que la pandémie mondiale de Covid-19 a entraîné une augmentation des incidents de violence domestique en raison des périodes d’isolement et de verrouillage.

La manager féminine Emma Hayes a déclaré: «Je suis fière de diriger le soutien du club à cette noble cause pendant une période aussi difficile pour beaucoup.

«Il y a beaucoup de choses auxquelles les gens doivent faire face dans le climat actuel, mais il est important que nous soutenions les personnes vulnérables et celles qui peuvent se sentir seules ou sans voix.

«J’espère que cette campagne pourra faire cela et faire une différence pour ceux qui ont besoin de soutien.»

