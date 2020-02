Chelsea v Spurs et Leicester v Man City dans l’émission spéciale GameDay de talkSPORT avec Wilder vs Fury 2 pour couronner le tout

C’est le week-end des poids lourds sur talkSPORT.

En plus de GameDay, samedi, le combat pour le titre Deontay Wilder vs Tyson Fury mettra fin à une journée sportive exceptionnelle – tous en direct sur talkSPORT.

Frank Lampard et Jose Mourinho s’affrontent ce week-end

Mais d’abord, il y a un énorme derby londonien entre deux équipes où il n’y a pas d’amour perdu à Chelsea et Tottenham.

Alors que Liverpool s’affronte avec le titre, le peloton de chasse, y compris les rivaux, se bat pour les places européennes restantes.

Et il voit également Frank Lampard et Jose Mourinho dans les pirogues opposées – deux hommes qui ont partagé de nombreux moments de triomphe ensemble à Stamford Bridge.

Chelsea vs Tottenham

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

Donc à Stamford Bridge où GameDay commence samedi.

Juste un point et une place séparent Chelsea et Tottenham dans le tableau de la Premier League et ce sera un match clé dans la course aux quatre premiers.

Reshmin Chowdhury, Sam Matterface et Stuart Pearce seront sur place pour toute la couverture live et exclusive de talkSPORT.

GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte pendant que nous irons sur le terrain pour les matchs de 15h ce week-end.

Bournemouth, hôte de Burnley, Crystal Palace affronte Newcastle, Brighton est à Sheff United et Southampton face à Aston Villa.

Une fois que les coups de sifflet à temps plein auront été prononcés, Adrian dirigera ensuite notre «appel téléphonique à temps plein» afin que vous, les fans, puissiez vous exprimer sur toute l’action.

Southampton de Ralph Hasenhuttl affronte Aston Villa ce week-end

Southampton vs Aston Villa

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 15h)

Nous aurons un commentaire supplémentaire de la Premier League ce week-end alors que Southampton affrontera Aston Villa.

Russ Williams sera vos hôtes à St Mary’s sur talkSPORT 2 avec les commentaires de Ian Danter et Perry Groves.

Southampton a perdu trois de ses quatre derniers matchs pour être entraîné dans la bataille de relégation.

Villa est juste un point au-dessus des trois derniers, ce qui signifie que ce match est important pour les deux clubs car ils cherchent à battre la baisse.

C’est une bataille de buteurs lorsque Leicester affronte Man City et Jamie Vardy affronte Sergio Aguero

Leicester vs Manchester City

La couverture commence à partir de 17 h 15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17 h 30)

GameDay se terminera au King Power ce week-end avec un affrontement haut de gamme.

Leicester et Manchester City ont été les rivaux les plus proches de Liverpool cette saison, mais ils se battent maintenant pour une deuxième place.

Aucune des deux équipes n’a été en forme de grande ligue récemment et sera impatiente de gagner ce week-end.

City a battu les Foxes 3-1 la saison dernière avec Riyad Mahrez marquant contre son ancien club.

Laura Woods, Nigel Adderley et Dean Ashton vous apporteront toute la préparation avant que notre commentaire en direct et exclusif ne termine une autre spéciale GameDay.

Le samedi est GameDay sur talkSPORT et talkSPORT 2 alors que nous vous apportons des commentaires en direct exclusifs sur les matchs de Premier League tout au long de la journée.

