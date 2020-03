Chelsea vient pour Ter Stegen

Chelsea veut Ter Stegen. Bien que l’objectif veuille renouveler avec le Barcelone, a exigé de faire de lui le gardien de but le mieux payé du monde. Continuité de l’allemand dans tout Barcelone, cela semble être une question d’argent, et avec de l’argent, il est prêt à le tenter Chelsea.

The London box, qui a payé en 2018 80 millions pour Kepa faisant de lui le gardien de but et l’Espagnol le plus cher de l’histoire, il cherche maintenant un remplaçant pour lui. Lampard n’aime pas Kepa et, étant donné que l’ancien Athlétique L’Espagne a un grand cartel, où elle a contesté la propriété de l’équipe nationale David de Gea, Chelsea prévoit de le “placer” à nouveau en Liga.

Si Eduardo Inda a récemment évoqué l’intention de l’équipe anglaise d’offrir Kepa et certains 30 millions au Athlète de Madrid pour Oblak, Je pourrais aussi utiliser l’international espagnol pour signer Ter Stegen. Et, malgré l’intérêt filtré par Express; le Chelsea, en aucun cas, ne 180 millions énumérés dans sa clause de résiliation.

Étant donné que Barcelone pourrait se référer à ce chiffre, et plus compte tenu du fait que l’Allemand a un contrat jusqu’en 2022, Chelsea envisage d’autres alternatives. L’un d’eux est celui de André Onana, que son 23 ans cherche à quitter Ajax de continuer à grandir professionnellement. Précisément à Ajax, le Chelsea a déjà signé Hakim Ziyech Dans l’attente du prochain cours. Une autre option qui gère l’équipe de Londres est celle de Donnarumma, bien que derrière le gardien de but de Milan ils sont aussi les Juventus et le PSG.

Le Barça craint son départ

Actuellement, le gardien de but le mieux payé au monde est espagnol David de Gea, qui perçoit 10,5 millions annuelle dans Manchester United. Derrière lui se tient Jan Oblak, dont le salaire atteint 10. Le troisième classement de ce classement est occupé par Ederson, le gardien de but de Manchester City, qui est empochée 9,8 millions par an. Ter Stegen, d’autre part, perçoit quelque chose de moins que 5 dans le Barcelone, chiffre qui aimerait voir en double, ce que Chelsea serait prêt à faire.