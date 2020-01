Chelsea vs Arsenal en direct: comment regarder le match de Premier League

Les rivaux de Londres, Chelsea et Arsenal, s’affronteront cette semaine lors d’un affrontement en Premier League en milieu de semaine.

Chelsea a perdu à Newcastle samedi alors qu’Arsenal était détenu à domicile par Sheffield United.

Les deux voudront riposter lorsqu’ils se rencontreront à Stamford Bridge.

Arsenal de Mikel Arteta affronte Chelsea cette semaine

Chelsea vs Arsenal: date et heure du coup d’envoi

Le match de Premier League aura lieu le mardi 21 janvier et débutera à 20h15, heure du Royaume-Uni.

Chelsea a battu Arsenal 2-1 lors de leur rencontre inversée le mois dernier. Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage aux Gunners avant que les Bleus ne ripostent grâce à Jorginho et Tammy Abraham.

Arsenal n’a plus gagné à Stamford Bridge depuis octobre 2011, lorsque le triplé de Robin van Persie les a inspirés à une victoire 5-3.

Chelsea vs Arsenal: chaîne de télévision et streaming en direct

Le match sera retransmis en direct sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 19h30.

Si vous êtes un client du téléphone EE, vous pouvez le regarder gratuitement. Les clients EE peuvent s’inscrire pour un essai GRATUIT de trois mois à BT Sport – envoyez simplement SPORT au 150.

Cela vous permettra de regarder sur votre téléphone, avec une diffusion disponible sur votre téléviseur via le service.

Frank Lampard ne regarde pas les transferts de janvier malgré la défaite de Chelsea

Chelsea vs Arsenal: Nouvelles de l’équipe

Chelsea remettra à Reece James un test de fitness tardif après que l’arrière latéral de 20 ans a eu un problème au genou lors de la défaite 1-0 samedi à Newcastle.

L’arrière arrière Marcos Alonso est de nouveau en forme après un problème de cuisse et sera dans l’équipe.

Arsenal sera à nouveau privé du capitaine suspendu Pierre-Emerick Aubameyang pour le court voyage à travers Londres.

Sokratis Papastathopoulos pourrait manquer à cause de maladie tandis que Reiss Nelson, Sead Kolasinac, Kieran Tierney et Calum Chambers restent blessés.

Chelsea vs Arsenal: Statistiques des matchs

Chelsea cherche à terminer le doublé de Premier League contre Arsenal pour la cinquième fois (2005/06, 2009/10, 2012/13 et 2015/16). Seuls Liverpool (5) et Man Utd (5) l’ont fait contre les Gunners à cinq reprises.

Arsenal est sans victoire lors de ses sept derniers matchs à l’extérieur de la Premier League contre Chelsea (D1 L6) depuis sa victoire 5-3 en octobre 2011. Cependant, aucune équipe n’a remporté plus de matchs à l’extérieur de la Premier League à Stamford Bridge que les Gunners (7).

Ce sera la neuvième fois que Chelsea et Arsenal se rencontrent dans un match de Premier League débutant à 19 heures ou plus tard – six des huit précédents ont été tirés au sort, Chelsea remportant 1-0 en mars 1993 et ​​Arsenal remportant 3-1 en décembre 2010. .

Dans toutes les compétitions, Chelsea a perdu six matchs à domicile cette saison – ils en ont perdu plus à Stamford Bridge en une seule campagne en 1994/95 (7).

Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Premier League à l’extérieur (D6 L3), bien qu’il soit invaincu lors de ses cinq derniers matchs sur la route (W1 D4).

Chelsea a déjà perdu autant de matches de Premier League cette saison qu’ils l’ont fait pendant toute la saison dernière sous Maurizio Sarri (huit défaites).

Arsenal a perdu 13 points par rapport aux victoires en Premier League cette saison, dont plus de la moitié depuis la nomination de Mikel Arteta en décembre (7).

Dans toutes les compétitions, Gabriel Martinelli d’Arsenal a marqué neuf buts en 10 départs pour le club. Martinelli cherche à devenir le premier joueur de 18 ans à marquer lors de matches de Premier League consécutifs avec les Gunners depuis Nicolas Anelka en janvier 1998.

Frank Lampard cherche à devenir le premier manager anglais de Chelsea à faire le doublé de la ligue contre Arsenal depuis Dave Sexton en 1969-70.

Seul Norwich City (6 245) a accordé plus de minutes en Premier League aux joueurs âgés de 21 ans ou moins cette saison que Chelsea (5 736) et Arsenal (4 091).

