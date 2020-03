Cheltenham Champion Hurdle heure de départ, carte de course et commentaire complet sur talkSPORT du thriller du premier jour

Champion Day mettra les quatre jours du Festival de Cheltenham à la disposition des voyageurs cette semaine avec tous les yeux sur la course phare, le Champion Hurdle.

La foule enverra les coureurs pour la première course avec le fameux «rugissement de Cheltenham» au retour de la course historique.

Buveur d’Air a remporté le Champion Hurdle à Cheltenham à deux reprises

Il y a quatre compétitions de première année le premier jour, le point culminant étant le Champion Hurdle qu’Espoir d’Allen a remporté la course l’année dernière.

Le Supreme Novices ’Hurdle sera également organisé pour lancer la 92e édition annuelle du festival.

talkSPORT vous apportera des commentaires en direct sur le Champion Hurdle ainsi que sur les autres meilleures courses de la journée.

Pour vous connecter, cliquez ici pour le flux de commentaires en direct ou le lecteur radio ci-dessous.

Carte de course Champion Day

Voici les courses que vous pourrez apprécier le premier jour du Festival de cette année.

13 h 30 – Le pari suprême des novices du Sky Bet

14.10 Course à pied du trophée du Challenge Post Arkle Challenge

14.50 La poursuite du clocher avec handicap Ultima

15h30 Trophée Unibet Champion Hurdle Challenge

16.10 Obstacle des juments

16 h 50 Coupe du défi national de chasse au clocher (poursuite du steeple amateur des novices)

17h30 Chasse aux handicaps pour novices

Aperçu de la journée des champions

Shishkin et Asterion Forlonge sont deux des 16 coureurs déclarés pour le Sky Bet Supreme Novices ’Hurdle.

Depuis qu’il n’est pas allé plus loin que le deuxième vol de ses débuts en haies, Shishkin de Nicky Henderson s’est révélé une perspective de premier ordre avec deux victoires faciles à Newbury et à Huntingdon – le poussant au favoritisme pour le traditionnel lever de rideau du Festival. Henderson dirige également Chantry House et Allart dans sa tentative pour un quatrième succès suprême.

Willie Mullins a remporté la course plus que tout autre entraîneur, sellant quatre des sept derniers vainqueurs et six en tout, avec Attraction touristique lui fournissant son tout premier succès au Festival en remportant l’or en 1995.

Comme d’habitude, talkSPORT sera en direct du célèbre festival

Son principal concurrent cette fois-ci est Asterion Forlonge, qui, comme Shishkin, porte les couleurs du propriétaire Joe Donnelly. Le gris est invaincu en trois départs selon les règles et s’est enfui avec une première année à Leopardstown le mois dernier.

Comme Henderson, Mullins lance un assaut à trois volets, avec Elixir D’Ainay et Berkshire Royal – qui fait ses débuts en haies – également dans le dernier champ.

Après avoir confirmé que son novice star Envoi Allen se produira mercredi au Ballymore, Gordon Elliott s’appuie sur Abacadabras, tandis que le vainqueur de Tolworth Hurdle Fiddlerontheroof est un concurrent de premier plan pour Colin Tizzard.

Edwardstone (Alan King), le capitaine Guinness (Henry de Bromhead) et le Pimpernel soviétique (Peter Fahey) en sont d’autres.

Le Festival de Cheltenham est devenu l’un des plus grands événements sportifs du Royaume-Uni

Onze coureurs sont prêts à participer au Racing Post Arkle Challenge Trophy, avec le carnet de De Bromhead et le Cash Back entraîné par Mullins qui renouvellent la rivalité après avoir terminé premier et deuxième à l’Irish Arkle à Leopardstown le mois dernier.

Les Fakir D’Oudairies de Joseph O’Brien sont un autre grand espoir pour l’Irlande, tandis que l’équipe locale comprend Olly Murphy à Brewin’upastorm, Dan Skelton à Maire Banrigh et Esprit Du Large, formé par Evan Williams.

Kim Bailey’s Vinndication dirige un peloton de 24 coureurs déclarés pour l’Ultima Handicap Chase, bien que ce nombre sera réduit d’une unité après que General Principle ait été déclaré non-partant.

Les rivaux de Vinndication incluent Discorama de Paul Nolan, Kildisart de Ben Pauling et The Conditional de la cour de David Bridgwater.

Quels drames cette année le Festival de Cheltenham va-t-il lancer?

Seulement 7 lb séparent les 22 candidats de la chasse au handicap pour les novices de la Northern Trust Company.

Henderson’s Precious Cargo et Mick Channon’s Hold The Note sont à la tête des poids, avec Whatmore de Henry Daly et Sensulano entraîné par Noel Williams en bas. Imperial Baila de Kim Bailey et Galvin d’Elliott sont les deux premiers du marché.

Willie et Patrick Mullins se combinent avec le favori chaud soigneusement sélectionné dans la conclusion de la chasse nationale.

Le joueur de huit ans affrontera 13 rivaux, dont Lord Du Mesnil de Richard Hobson – la monture de Sam Waley-Cohen – et Ravenhill d’Elliott, qui est monté par Jamie Codd.

