Chepo voit très compliqué la reprise de Clausura 2020

Dimanche 12 avril 2020

José Manuel de la Torre, entraîneur de Toluca, a estimé qu’avant la pandémie de Covid-19, il serait difficile de reprendre son activité dans le tournoi Clausura 2020 de la Ligue Mx.

Si tout va bien et oui nous aurons le temps; Que cela se passe le plus rapidement possible, mais je le vois comme compliqué, a expliqué l’entraîneur, qui a estimé que plus le temps passe, tout deviendra plus difficile.

Cela ne fait que commencer, les gens doivent être très clairs, être très déterminés par les circonstances dans lesquelles l’étape difficile ne fait que commencer, at-il ajouté.

Il a souligné que pour sortir de cette urgence sanitaire qui a paralysé la planète, il faut qu’il y ait union dans tous les secteurs de la société et réaliser le bien collectif.

Nous devons coopérer dans tout ce qui est nécessaire pour restaurer notre football. Il faut donc être très solidaire, voir pour le bien commun et non pour l’individu, a-t-il dit.

Comme toutes les institutions sportives et les athlètes qui étaient en cours de préparation ou de compétition, les joueurs sont contraints de poursuivre leur entraînement avec des programmes conçus pour continuer à domicile. Chepo est également conscient du travail de chacun de ses éléments, leur parle et les suit à travers diverses ressources technologiques, comme une puce qui envoie des informations sur le travail qu’ils font à domicile.

Je leur ai parlé au téléphone, principalement pour savoir comment ils et leurs familles se trouvent, explique Chepo; On leur a envoyé les tâches que nous devons faire jour après jour et les séances expliquant bien les choses, nous leur avons confié tout; ils ont leurs appareils GPS pour les surveiller et les suivre.

Le portier Alfredo Talavera a publié un fragment de son activité quotidienne dans cette course de taureaux sur les réseaux sociaux. Le gardien de but s’entraîne dans le jardin de sa maison, se jette sur un filet de tennis pour attraper une balle ou la lance contre un mur et exerce ses réflexes.

Parallèlement, le club Diablo élabore des messages de solidarité avec les services médicaux confrontés à la pandémie et développe une campagne de soutien aux entreprises locales de Toluca, favorisant la consommation des petites entreprises de la région.

D’autre part, Chepo a parlé de l’incorporation de la Charrúa Leonardo Fernández et de son processus d’intégration. Cela s’est très bien passé avec le groupe, a-t-il expliqué; Il a de très bonnes conditions et s’adapte à toutes les circonstances: à la hauteur, à l’équipe, au football mexicain; Il a très bien fait et il a encore le chemin pour continuer à grandir dans tous les aspects.

Jusqu’à la date 10 de la Clôture 2020, l’effectif des Red Devils n’avait ajouté que 10 unités pour être placé dans le site 15 du classement.

(Avec des informations de Notimex)

