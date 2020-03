Chicago Bears choisit entre Andy Dalton et Nick Foles

Les Chicago Bears sont actuellement en train de choisir entre Andy Dalton et Nick Foles. Le temps de Mitchell Trubisky en entrée semble être terminé.

Dans un rapport publié lundi, l’initié de l’ESPN NFL, Ed Werder, a révélé que les Bears prenaient des mesures sérieuses pour garantir sa position de quart-arrière. Selon lui, il y a un «sentiment» au sein de l’organisation que Chicago espère forcer Trubisky à concourir pour la place de départ.

“Les ours se concentrent sur l’acquisition d’Andy Dalton ou de Nick Foles – deux quarts vétérans qui ont joué pour Matt Nagy ou pour des membres du personnel d’entraîneurs”, a-t-il tweeté.

“Il y a un sentiment dans l’organisation que Mitchell Trubisky devrait être forcé de concourir pour le poste de départ.”

Source: #Bears se concentre sur l’acquisition d’Andy Dalton ou de Nick Foles – deux quarts vétérans qui ont joué pour Matt Nagy ou pour des membres du personnel d’entraîneurs. L’organisation a le sentiment que Mitchell Trubisky devrait être contraint de concourir pour le poste de départ.

– Ed Werder (@WerderEdESPN) 16 mars 2020

Que l’équipe choisisse finalement Dalton ou Foles, il devra y avoir un échange de toute façon. Les deux hommes sont actuellement recrutés pour leurs équipes actuelles, pas des agents libres.

C’est quelque peu problématique pour Chicago parce que les Bears n’ont pas de choix de première ronde. Cela rend la négociation d’un quart-arrière de grand nom très difficile.

“Le problème pour #Bears dans les discussions commerciales avec Jaguars for Foles et Bengals for Dalton est une compensation car l’équipe n’a pas encore de choix de première ronde”, a-t-il tweeté.

“Cela crée une réticence à abandonner plus d’un choix de troisième jour dans le projet de cette année.”

Les Bengals sélectionneront le quart-arrière du LSU, vainqueur de Heisman, Joe Burrow, avec le premier choix au repêchage de la NFL en 2020. Cela rend Dalton consommable.

Dans le même esprit, les Jaguars se sont apparemment engagés envers Gardner Minshew en tant que pierre angulaire de l’équipe au poste de quart, rendant les Foles également échangeables.

Les Bears pourront-ils cependant conclure un accord avec l’une ou l’autre organisation? Le temps nous le dira.

