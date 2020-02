Chicago Bears échange pour Andy Dalton?

Chicago Bears négocie pour Andy Dalton?

Les ours de Chicago négocient-ils contre Andy Dalton?

Beaucoup d’équipes ont observé les Bengals de Cincinnati récemment.

Lorsque l’organisation a remporté la meilleure sélection globale lors du repêchage de la NFL 2020, il est devenu clair pour toutes les personnes impliquées qu’elles quitteraient Dalton.

Selon toute vraisemblance, Cincinnati emmènera le quart-arrière du LSU, vainqueur de Heisman, Joe Burrow avec le premier choix au classement général.

Même s’ils ne choisissent pas d’échanger la première sélection, les Bengals ne feraient probablement que descendre suffisamment bas pour se mettre en position de repêcher un autre quart-arrière.

D’une manière ou d’une autre, le temps de Dalton avec la franchise a pris fin. Et au crédit de la direction, ils semblent s’être engagés à gérer la transition avec autant de grâce et de gentillesse que possible.

Selon plusieurs rapports, les Bengals ont déclaré à Dalton qu’ils travailleraient avec lui sur un commerce qui profiterait à toutes les parties. Ils ne prendront pas simplement la meilleure offre disponible.

«Une chose qui est très claire, c’est à quel point l’organisation des Bengals pense d’Andy Dalton; hors du terrain, sur le terrain, dans les vestiaires, comment il a géré l’année dernière et tout », a déclaré récemment l’initié de la NFL, Ian Rapoport.

“D’après ce que je comprends, selon quelqu’un informé des plans de l’équipe, ils vont travailler avec Andy Dalton pour faciliter un échange hors de Cincinnati lorsque le moment sera venu”, a-t-il poursuivi.

“Tout le monde suppose qu’ils vont prendre Joe Burrow ou au moins un quart-arrière, et c’est quelque chose qui a été communiqué à Dalton.

“Ils apprécient Dalton et ils veulent travailler avec lui et ils ne feront rien qui le mettra dans une mauvaise situation ou qu’il ne soit pas d’accord pour aller de l’avant.”

La grande question devient maintenant: quelle est la prochaine étape pour Dalton?

Au cours d’une carrière qui a duré neuf ans, Dalton a enregistré 133 départs. Pendant ce temps, il a mené les Bengals en séries éliminatoires pendant quatre années consécutives de 2011 à 2014, et a fait le Pro Bowl en 2011, 2014 et 2016.

Dans l’ensemble, il est toujours un quart-arrière très compétent au niveau professionnel. Il y a de fortes chances que si ce n’est pas pour obtenir le premier choix dans le repêchage de cette année et si se débarrasser de Dalton n’a pas permis à Cincinnati d’économiser 17,7 millions de dollars sur le plafond salarial, l’équipe pourrait ne pas être aussi intéressée à se débarrasser de lui.

Étant donné la capacité d’un quart-arrière Dalton, beaucoup l’imaginent atterrir avec un concurrent.

Récemment, l’initié ESPN NFL Bill Barnwell a suggéré que Chicago jette un œil à Dalton au cas où Mitchell Trubisky aurait une autre saison en lui comme celle qu’il venait de vivre.

«Les Bears pourraient envisager de poursuivre l’un des [Bill] Les anciennes accusations de Lazor à Andy Dalton, 32 ans, qui est toujours techniquement sous contrat avec les Bengals », écrit-il.

«Cincinnati éliminera probablement Dalton pour confier le travail de départ au premier choix présumé du classement général Joe Burrow.

«Dalton est un quart plus mobile que les gens ne le pensent et juste assez bon pour défier Trubisky sans exiger immédiatement le poste de n ° 1.»

La saison dernière, Dalton a enregistré 3 494 yards, 16 scores et 14 choix en 13 sorties. Bien qu’il ait enregistré les pires records de carrière en termes de taux de touché, de verges par tentative et de pourcentage de réussite, un grand nombre de ces difficultés pourraient être attribuées au dysfonctionnement offensif général qui a infecté les Bengals.

Dans une situation différente, qui offre un peu plus de structure, il ne serait pas surprenant de voir ces statistiques revenir à leur niveau précédent.

Mais les Bears sont-ils vraiment dans cette situation? Telle est la question à un million de dollars.

En relation: Les Philadelphia 76ers embauchent-ils l’entraîneur de Villanova Jay Wright?