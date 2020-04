Chicharito cherchera à briser sa sécheresse avec le Galaxy dans l’e-MLS

Tout comme cela se passe au Mexique, le football nord-américain aura un tournoi virtuel où les équipes seront représentées par footballeurs de l’institution elle-même. Est si Javier, le «Chicharito» Hernández, sera en charge de LA Galaxy au sommet de cette nouvelle e-MLS.

Le tournoi aura la modalité de élimination directe, viendra dimanche prochain et fera face à la Galaxie contre son plus grand rival, le LAFC. Ce championnat aura lieu à cinq semaines et aura 16 équipes, quelque chose de relativement similaire à ce qui a été Liga MX.

Pour cette raison, leChicharito« Hernandez aura l’occasion de couper sa sécheresse de notation, du moins virtuellement parlant. Javier sera accompagné de Giuseppe Guastella, un joueur populaire qui, avec le Mexicain, recherchera victoire du club.

🚨 @eMLS Tournament Special 🚨

ft. @ CH14_ 🤝 @ Guastella11

5️⃣ semaines.

Équipes 1️⃣6️⃣.

1️⃣ Champion.

👀 Notre premier match… pic.twitter.com/xsYvc9juJ7

– LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 avril 2020

Il convient de noter que l’une des différences notables entre e-MLS et e-Liga MX aux États-Unis, les footballeurs peuvent compter sur joueurs professionnels. Par conséquent, l’équipe de jeunes rojiblanco est accompagnée duParrain«.

Les matchs de huitième de cette e-MLS sera diffusé en direct sur Fox Sports. Pour remporter la victoire, leChicharito‘ et le ‘Parrain«Le vainqueur correspondant du duel entre Chicago Fire et FC Cincinnati.