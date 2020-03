Chicharito détruit par les plaintes déposées auprès d’Amazon lors d’une pandémie de coronavirus

Source: Twitter @SC_ESPN

Dans les réseaux sociaux, un controverse important après «Chicharito» Hernández s’est plaint que votre compte était bloqué Amazon en entier pandémie du Coronavirus.

Sur Twitter, “Chicharito«Se plaignait qu’au milieu de la crise sanitaire impossible d’utiliser votre compte Amazon et a demandé que la situation soit clarifiée à l’entreprise.

Mon compte Amazon est bloqué depuis une semaine pendant cette crise. C’est la troisième fois que mon compte est bloqué. Personne ne semble être en mesure d’aider par téléphone et le service que je reçois n’est pas utile. @amazon

– Chicharito Hernandez (@ CH14_) 23 mars 2020

Pour cette raison, plusieurs utilisateurs ont critiqué le buteur mexicain considérant que son message était “hors de propos” et devrait exprimer leur solidarité avec ce qui se passe en raison de l’éclatement de la Covid-19.

Il est regrettable que @ CH14_ se plaint ces jours-ci de ne pas pouvoir se connecter à son compte Amazon. Ce serait plus productif si j’écrivais plus de messages de sensibilisation et moins de problèmes personnels.

– Instagram @ IvánKasanzew (@elcondek) 23 mars 2020

Je pense qu’il est plus important d’envoyer un message à tous ses fans (s’il y en a encore) et de demander de la sensibilisation aux moments où les gens meurent tous les jours

JE PENSE QUE C’EST PLUS IMPORTANT QUE VOTRE COMPTE AMAZON

Un champion des câlins.

– Jorge Campos El INMORTAL 🇲🇽Ⓜ💬 (@Inn_mortal) 24 mars 2020

Chicharito !! Wey ne peut pas être le joueur qui gagne le plus sur tout le continent, vous pleurez pourquoi votre compte a été bloqué #Amazon, vous avez 2 options, 1 achetez un autre abonnement, 2 qui débloquez votre compte lorsque vous marquez un coup du chapeau! ; ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/XbaLc3t4za

– Rebbekkita ❤❤🌹🌹 (@alvez_rebeca) 23 mars 2020

«Chicharito«A fait un pas malheureux dans MLS depuis son arrivée à Galaxie, car avant la pause, il n’avait pas réussi à marquer un but et de nombreux fans de l’équipe s’interrogeaient sur son excès exposition médiatique dans diverses entrevues qu’il a menées.