Chicharito fait ses adieux à son grand-père Tomás Balcázar (VIDEO)

La mort de Tomás Balcázar, membre du Chivas Campeonísimo et légende du football mexicain, a été un coup dur pour son petit-fils, Javier Chicharito Hernández, qui a fondu en larmes lors d’une diffusion sur son compte Instagram.

«Comme vous le savez, mon grand-père est décédé, c’était un processus de deux jours. Il a commencé à se sentir mal, à vomir; Les oncles l’ont emmené à l’hôpital. Le diagnostic c’était une hernie qui bloquait l’intestin et ça ne fonctionne pas très bien. Ils l’ont stabilisé et l’ont opéré, mais la surprise a été que son colon a été détruit, gangreneux, il était tard quand ils ont réalisé, je ne sais pas quels termes médicaux mais bon, il a toléré l’opération comme le grand Balcázar C’était le cas, mais il a décidé de se reposer et ils nous ont annoncé qu’il était décédé. “

“Remerciez ces personnes qui ont écrit, qu’il a écrit à ma famille, qu’il a dans mes pensées mon grand-pèreIls se souviennent de lui, cela signifie qu’il continuera d’être ici “, a ajouté le joueur de Los Angeles Galaxy.

CHEER JAVIER 👍. Chicharito Hernández a fondu en larmes sur un Instagram Live où il se souvenait de son grand-père récemment décédé Tomás Balcázar 😔.

Loin de la controverse pour ses déclarations sur sa carrière, Hernandez, qui n’a pas pu se rendre au Mexique pour licencier son parent en raison des restrictions imposées aux États-Unis pour voyager en raison de la pandémie de coronavirus, lui a ouvert le cœur.

“J’adorerais le voir, l’entendre, mais je le fais différemment, je m’en souviens, je le ressens. J’ai pleura beaucoup, je pleure pour tout, je pleure de tristesse, d’émotion, mais au-delà de la mort de ma grand-mère, comme vous le savez, j’ai été très proche de la famille de ma mère, nous nous sommes armés en équipe et avec les gens qui ont toujours J’ai été qu’ils sont mes parents, qu’ils sont mes amis, parce qu’ils savent comment nous vivions et parce que nous en étions membres équipe de rêve“Il a exprimé.

«C’est toujours et ce sera sa vie. Lui moi et moi père. Nous avons tout donné au football et le football nous a donné un tout la vie. C’était un être humain totalement loyal, très gentil, avec un caractère fort “, a-t-il conclu.