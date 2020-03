Chiefs QB explique pourquoi il ne fera que s’améliorer

Bonne nouvelle, fans des Chiefs. Les choses ne feront que continuer à partir d’ici. Pour le reste d’entre vous? Nous avons de mauvaises nouvelles.

Patrick Mahomes – qui, soit dit en passant, est déjà un joueur par excellence de la NFL et un joueur par excellence du Super Bowl à 24 ans – n’a apparemment appris à jouer le quart-arrière qu’il y a six (!!!) ans. Mahomes dit qu’il n’était même pas sûr de savoir comment lire les défenses pendant sa saison MVP. C’est incroyable.

Il a détaillé son parcours en devenant quart-arrière sur The Shop avec Maverick Carter. Au lycée, Mahomes a joué la sécurité jusqu’à sa première année de lycée. Il est passé au poste de quart… et le reste appartient à l’histoire.

«Je n’ai pas compris comment lire les défenses avant, à la moitié de l’année dernière. J’ai compris les couvertures, mais comment être capable de détecter les petites tendances des défenses – des choses que Brady et eux ont faites et ils le savent et ils le font. Je jouais juste. ”

Normalement, vous craquez quelque chose comme ça pour créer des mythes. Vous diriez peut-être que Mahomes essaie juste d’agrandir sa légende. Mais, yo, la façon dont cet homme joue? Vous pouvez en quelque sorte le voir. Il va juste.

Donc, cela pose la question, si ce que nous avons vu maintenant, c’est que Mahomes “joue” juste ce qui vient ensuite? Ouf garçon.

Ce sont des heures effrayantes pour les autres fans de la NFL. Priez pour vous tous. Fans des chefs, vous êtes tous bons.

.