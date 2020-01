Chiefs Star a un message audacieux pour Niners

Une star des Chiefs avait un message audacieux pour les Niners cette semaine.

L’ailier défensif Frank Clark est connu pour son grand discours.

Avant le match de championnat de l’AFC contre les Titans du Tennessee, il a rejeté les compétences du porteur de ballon Travis Henry et a déclaré que son équipe serait en mesure de l’arrêter.

À l’époque, Henry avait envoyé avec succès les New England Patriots dans le Wild Card Game et les Baltimore Ravens dans le Divisional Round Game.

Malgré le fait qu’Henry semblait provenir d’une autre planète au cours de cette période, Clark a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il ferait et a aidé à mettre un terme au retour de talent.

En conséquence, son équipe a maintenant un rendez-vous avec San Francisco dans le Super Bowl LIV.

“Frank Clark est sur le terrain et ils doivent me voir.”

Les 49ers ont neutralisé des fins défensives talentueuses pendant les séries éliminatoires, mais la star des Chiefs ne pense pas avoir vu quelqu’un comme lui (via @Schrock_And_Awe) https://t.co/Qx7bLfcD1I pic.twitter.com/WqmBbnupsB

– 49ers sur NBCS (@ NBCS49ers) 28 janvier 2020

“Je ne me compare à aucune autre extrémité défensive de la ligue”, a-t-il déclaré aux journalistes.

«J’ai l’impression que mes compétences sont uniques, en particulier, vous parlez de Frank Clark quand je suis en bonne santé, je n’ai pas l’impression qu’il y a beaucoup de fins défensives qui peuvent rivaliser avec moi ou jouer au football au niveau auquel je joue .

«Je joue à un niveau extrêmement élevé et agressif où je ne tolère pas beaucoup de choses que les joueurs offensifs essaient de faire.

“Je suis sûr qu’il va bloquer et faire toutes ces bonnes choses et faire des captures et des trucs mais à la fin de la journée, Frank Clark va être sur le terrain et ils doivent me voir.”

Jusqu’à présent dans les séries éliminatoires, Clark a été une bête absolue.

Sera-t-il capable de continuer contre les 49ers? Nous le saurons une fois pour toutes ce week-end.

En relation: L’arbitre de chaise Marijana Veljovic tient tête à Roger Federer