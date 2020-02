Chiefs Star prend sa retraite brusquement après le Super Bowl

Une star des Chiefs a brusquement pris sa retraite après le Super Bowl cette semaine.

Peu de temps après que Kansas City ait remporté son premier championnat du Super Bowl en 50 ans, une star bien-aimée a choisi de raccrocher ses crampons.

Le joueur de ligne offensive Jeff Allen a officiellement pris sa retraite dimanche soir.

Allen, un vétéran de huit ans de la NFL, a été repêché par Kansas City en 2012. Il a été emmené avec la 44e sélection globale au deuxième tour.

Il a finalement joué quatre ans avec les Chiefs avant de rejoindre les Texans de Houston.

Au cours de 26 sorties entre 2016 et 2017, il y a joué, avant de finalement revenir à Kansas City en 2018.

Malheureusement, la campagne d’Allen de 2019 a été brusquement interrompue pendant quatre semaines lorsqu’il a été coupé.

Dimanche, après que les chefs ont obtenu le titre, il a fait la grande annonce.

“J’ai gardé ça pour le bon moment parce que je ne voulais rien gâcher”, a-t-il écrit.

“Pour les personnes qui se sont demandées pourquoi je n’avais pas démissionné avec les Chiefs ou toute autre équipe après avoir été libéré en octobre, voici pourquoi.

«J’ai gardé ça pour le bon moment parce que je ne voulais rien gâcher.

“La vie est courte, depuis que j’ai pris cette décision, j’ai pu me reposer le corps, l’esprit et passer du temps avec les personnes les plus importantes pour moi et c’est ce qui compte. Je mentirais si je disais que je ne l’ai pas manqué mais je sais que j’ai pris la bonne décision parce que je n’ai aucun regret », a-t-il poursuivi.

«J’ai pu voir mes frères faire quelque chose de spécial. Ils ont fini le travail! ce fut une joie de voir ce qui s’est passé au cours des 7 dernières années, sachant à quel point tout le monde dans cette organisation travaille dur de fond en comble. Personne ne le mérite mieux que les @Chiefs », a-t-il conclu.

En plus de remporter le premier championnat de la franchise en cinq décennies, dimanche soir a également marqué la première victoire du Super Bowl de l’entraîneur-chef Andy Reid.

