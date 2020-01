Chiefs vs. 49ers est si parfait pour tant de raisons

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Le Super Bowl 54 (oublions déjà les chiffres romains) est prêt, alors que les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se rencontreront à Miami le 2 février avec le trophée Lombardi en jeu.

C’est génial.

Les matchs de championnat de la conférence de dimanche nous ont appris beaucoup de choses, mais surtout, ce sont de loin les deux meilleures deux équipes de football et maintenant elles vont se faire face avec tout sur la ligne.

Vous devez aimer ça.

Il faut aimer la pensée de Patrick Mahomes, qui était absolument ridicule contre les Titans du Tennessee dimanche, contre la défense des 49ers, qui semblait encore dominante dimanche contre les Packers de Green Bay.

Ce sera un match d’échecs incroyable entre ces deux unités. Le bord doit aller à Mahomes, mais peut-être pas tant que ça, non? Attendez, quelqu’un peut-il ralentir Mahomes en ce moment?

Nous allons découvrir à Miami.

Il faut aimer que les 49ers, l’une des franchises les plus légendaires de l’histoire de la ligue, aient pu se reconstruire et revenir au Super Bowl. Les choses vont mieux quand ces pouvoirs traditionnels deviennent des prétendants.

Il faut aimer que les Chiefs de Kansas City jouent dans leur premier Super Bowl depuis 1970 quand ils ont joué dans le Super Bowl 4 (!). Cette base de fans enragés méritait une opportunité de jouer dans ce jeu depuis des années et maintenant ils ont finalement frappé leur ticket, qui doit se sentir incroyable. Les fans des Chiefs qui font le voyage à Miami vont y apporter, ce qui sera amusant.

Beaucoup d’entre vous doivent aimer que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne soient pas dans le Super Bowl pour la première fois depuis que Peyton Manning a été vu remporter un Super Bowl lors du dernier match de sa carrière. Quelque chose de nouveau est toujours bon, et nous avons maintenant la nouvelle star QB à Mahomes qui cherche à commencer à inscrire les victoires du Super Bowl sur son CV et à construire un héritage qui devrait inclure beaucoup plus de ces opportunités.

Vous devez aimer que Kyle Shanahan ait maintenant la chance de faire ce que son père, Mike Shanahan, a fait une fois – gagner un Super Bowl. Si vous n’avez pas de chien dans ce combat, c’est une histoire assez cool à suivre.

Il faut aussi aimer qu’Andy Reid ait une autre chance de remporter son premier Super Bowl. Le mec plaisantait déjà dimanche sur la façon dont il a besoin de perdre du poids pour pouvoir s’adapter à ses vêtements à Miami. Nous pouvons tous comprendre cela. Nous pouvons aussi probablement nous rapporter à une mauvaise gestion de l’horloge, mais c’est un sujet pour une autre journée.

Ouaip, ce Super Bowl à Miami va être génial.

Peut-être que Jimmy Garoppolo lancera même plus de huit passes!

NFL Awards: Rob Lowe a fait un travail hilarant en essayant de s’intégrer.

Voici mon plaisir, gif par gif, de revenir sur le bon, le mauvais et l’hilarant de l’action de dimanche dans la NFL. Cela inclut le moment incroyable où Fox a montré Rob Lowe assis dans la foule du match des Packers-49ers. Je veux dire, quel chapeau. Mais ces récompenses ont aussi bien plus – y compris un arbitre renversé et Travis Kelce citant les Beastie Boys tout en parlant avec Jim Nantz. Creusez dans ces choses.

Coups rapides: théorie du complot à KC… bombe F de Kelce… Revis dissipe Sherman… et plus encore!

– Qu’est-ce qui s’est passé avec l’arbitre qui a lancé un drapeau pour avoir tenu le match des chefs alors que le ballon était en train d’être cassé? Les fans avaient une théorie du complot.

– Travis Kelce a largué une grande bombe F sur CBS tout en professant son amour pour Patrick Mahomes.

– Darrelle Revis a parlé de trash sur le fait que Richard Sherman se «cache» pendant le match pour le titre NFC.

– Tout le monde était confus quant à la raison pour laquelle Boyz II Men portait un équipement 49ers tout en chantant l’hymne national dimanche. Ils ne viennent pas de Philly?

– Ryan Tannehill a utilisé son nez pour glisser sur sa tablette pendant le match de dimanche et est immédiatement devenu un mème.

– Les fans ont eu beaucoup de blagues à propos de Stephen A. Smith décomposant l’UFC 246 sur ESPN avec Joe Rogan.

