Chili-Venezuela et Colombie-Équateur dans le football U-23 pré-olympique

21 janvier 2020, 2h12 Bogota, 21 janvier (Prensa Latina) Le tournoi pré-olympique de football sud-américain U-23 réserve deux matchs pour aujourd’hui: dans le premier, les équipes du Chili et du Venezuela mesureront leur force, et dans le second, celles de la Colombie et l’Équateur.

Une grande attente génère l’événement car les deux meilleures équipes, parmi les 10 participantes, se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le groupe A est composé de la Colombie, de l’Argentine, du Chili, de l’Équateur et du Venezuela, tandis que le groupe B est composé du Brésil, du Paraguay, de l’Uruguay, du Pérou et de la Bolivie.

Les deux meilleurs de chaque zone se qualifieront pour la grande finale de l’événement. Par la suite, les deux équipes ayant le meilleur score obtiendront les quotas pour les Jeux Olympiques.

Le tournoi, qui se déroule jusqu’au 9 février dans les villes colombiennes de Pereira, Arménie et Bucaramanga, a été historiquement dominé par le Brésil (7 titres) et l’Argentine (4).

Dimanche dernier, dimanche dernier, l’équipe brésilienne, l’une des favorites, a battu le Pérou 1-0.

La combinaison des Brésiliens Bruno Guimaraes et Paulinho a permis à ce dernier d’atteindre le seul but marqué dans le match.

Dans l’autre match de dimanche, l’équipe d’Uruguay a battu le Paraguay 1-0, avec un but de Diego Rossi.

