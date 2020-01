Chimy Ávila ne jouera plus avec Osasuna cette saison

Une blessure malheureuse pendant le match qui a confronté son équipe à la Lift dans le Sadar a mis fin à ce qui était une douce saison pour l’attaquant de 25 ans. Chimy Ávila il avait marqué 9 buts en 20 matchs avec Osasuna, ce qui l’a amené à être lié à des équipes comme Barcelonele Séville et le Athlète de Madrid. Même l’entraîneur de cette dernière équipe, ‘Cholo’ Simeone, a reconnu lors d’une conférence de presse qu’il était un footballeur qu’il aimait.

Déclaration d’Osasuna sur la blessure de Chimy Ávila

«Chimy Ávila a subi des tests à la Clínica Universidad de Navarra pour déterminer l’étendue exacte de la blessure qu’il a subie au cours du match contre Levante. Le joueur a dû être remplacé pendant le match et a subi une IRM qui a confirmé la suspicion initiale, après les explorations sur le terrain, d’un Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche sans atteinte méniscale ou autres structures ligamentaires. Cela signifie que le ligament latéral interne et externe sont préservés», A commencé en disant la case rouge.

“Le Chimy commencera cette semaine le processus de réhabilitation et la chirurgie sera programmée dès que possible dans les prochains jours Le club tient à remercier le Département de médecine du sport, en particulier le Département de chirurgie orthopédique et de service de traumatologie et de radiologie, pour avoir pu effectuer le test immédiatement et le week-end », a ajouté Osasuna, qui perd , de cette façon, à son footballeur pour le reste de la saison.

Le tweet de Chimy Ávila après avoir connu l’étendue de sa blessure

“Aujourd’hui commence un processus très important pour moi très dur mais c’est un obstacle plus que la vie ne me le mete. Merci à tous pour le soutien et l’amour, je reviendrai plus fort que jamais! », A écrit l’attaquant argentin sur ses réseaux sociaux.

