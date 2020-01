China Ju obtient un avantage en finale du Championnat du monde féminin

20 janvier 2020, 14 h 22 Vladivostok, Russie, 20 janvier (Prensa Latina) La Chinoise Ju Wenjun, titulaire de l’exposant, a réussi à prendre l’avantage ici aujourd’hui en finale du Championnat du monde d’échecs féminin, battant la Russe Aleksandra Goryachkina dans la 10e match

Ju mène désormais le match de 5,5 à 4,5 points et n’a plus qu’à remporter l’un des deux défis restants, ou à entrer dans les deux, pour conserver la couronne. Le sceptre va conquérir le premier qui obtient 6,5 unités, et en cas d’égalisation après 12 rencontres un bris d’égalité serait joué le 24 janvier.

Le match de ce lundi a recommencé avec le gambit décliné, variante du changement, avec lequel l’Européen a battu l’Asiatique au huitième.

Cependant, Goryachkina, avec les pièces claires, n’a fait aucune différence dans une position équilibrée qui a mené à une extrémité de tour, à un évêque carré blanc et à quatre pions – deux d’entre eux pliés – sur le côté.

Au contraire, la championne a joué avec précision pour réaliser un pion passé qui a su manœuvrer à la recherche d’une imprécision de sa rivale.

Sous la pression de Black, l’aspirante a fait une grave erreur en permettant à son roi d’être déplacé vers la colonne A, condamné à regarder de loin, impuissant, comment le roi noir accompagnait le dernier pion au septième rang.

Au final, Goryachkina est parti au coup 62, mais il aurait pu le faire beaucoup plus tôt, pour subir son deuxième revers consécutif.

La Russe doit étudier la stratégie des deux derniers matchs, au cours desquels elle n’a pas besoin de perdre et d’obtenir au moins un succès pour accéder au bris d’égalité dans les engagements rapides.

Le match offre un demi-million d’euros de prix et se joue pour la première fois dans un format similaire à la Coupe du monde masculine.

