Chivas a frappé l’Atlas et a remporté le Clasico Tapatío dans la Coupe du Mexique

le Chivas à rayures de Guadalajara plié par marqueur 2-0 au Atlas sur la cour de Stade d’Akron par match correspondant au premier jour du Coupe GNP. De face José Juan Macías et Jesus Angulo étaient les auteurs des nombreux rojiblancos.

Dès le début du match, l’équipe dirigée par Luis Fernando Tena dominé les actions du parti. C’était à la huitième minute lorsque Jesus Angulo il a pris son marqueur et a envoyé un centre bas au cœur de la région et José Juan Macías mettre le 1-0.

Déjà dans la minute 2. 3«L’arrière défensif de la boîte rouge et noire a commis une erreur fatale et celle-ci a été mise à profit par Jesus Angulo, l’ancien joueur du Rayons Necaxa est allé de pair contre le gardien de but de Atlas et avec un tir croisé mettre le 2-0.

Avec ce résultat, Guadalajara est le leader général de la compétition tandis qu’Atlas est le dernier; Le prochain match de Chivas sera contre les Tigers le 8 juillet au même stade d’Akron tandis que l’Atlas affrontera Mazatlán le mardi 7 juillet.

