Chivas et León gagnent en Liga Mx Femenil; cinq matchs sont en attente

▲ Les rojiblancas ont battu Toluca 2-0, le 10, qui s’est déroulé sans public en raison de l’urgence sanitaire.Photo @ChivasFemenil

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 3

L’équipe féminine de Chivas a battu Toluca 2-0 pour rester dans la ligue, dans un match qui s’est déroulé dans les installations de Verde Valle, cette fois sans public en raison de l’urgence sanitaire du Covid-19, tandis qu’à Puebla, León a prévalu 0-1 contre les joueurs du strip, dans le cadre de la dixième date, dont les matchs programmés lundi seront en attente.

Les affrontements qui ne seront pas contestés ce lundi en Ligue MX féminine sont América-Tigres, Tuzos-Xolos, l’Atlético San Luis-Necaxa, Monterrey-Atlas et Santos-Ciudad Juárez.

Les écarlates de l’équipe mexicaine avaient une domination initiale; cependant, leur possession du ballon était stérile, car ils n’ont jamais sérieusement menacé le cadre de l’équipe rojiblanco. L’affrontement, où les cris des joueurs et du personnel d’entraîneurs ont été entendus en raison de l’absence de personnes, a été faible en émotions.

Ce n’est qu’à la 31e minute que Kimberly Guzmán a tiré un long ballon de la zone défensive vers Rubí Soto, qui a fait un bon accueil et s’est dirigé vers l’avant; l’arrière choricera lui a donné des facilités dont l’attaquant a profité pour prendre un tir bas devant lequel Alondra Ubaldo ne pouvait rien faire pour éviter le 1-0.

Pour la deuxième partie, les choses n’ont pas beaucoup changé. L’équipe visiteuse a cherché le lien avec plus d’encouragement que d’ordre; il a conservé le ballon, mais manquait de profondeur. Guadalajara est donc de nouveau passé à l’offensive.

À 77 ans, Soto a reçu un centre de Tania Morales dans la zone rivale. L’auteur du premier but du chiverío n’a pas perdu son sang-froid et a localisé la nouvelle Yashira Barrientos, qui était mieux placée. Avec le but devant, le numéro 30 n’a pas pardonné et a marqué son quatrième but du tournoi.

Avec la victoire, les Chivas ont atteint 18 unités et sont en troisième position, avec cinq matchs à jouer jusqu’à la fin de la date 10. Pour sa part, Toluca reste avec sept unités sur le site 15.

A Puebla, le León a battu l’équipe locale avec un score de Diana Laura García à la 67e minute, les émeraudes ont remporté leur cinquième victoire consécutive et se sont hissées au septième rang du classement général. Le jeu a eu deux pauses pour permettre aux joueurs de s’hydrater.

La première mi-temps a eu peu d’émotions, mais ce sont les visiteurs qui ont été les plus proches de l’ouverture du score, car ils ont constamment testé le gardien de but Brissa Rangel.

La première partie a été fastidieuse, mais elle a permis d’entrevoir la plus grande puissance de l’équipe visiteuse, jusqu’à ce que Diana Laura donne vie au conseil d’administration après avoir reçu un laissez-passer filtré, battant Citlalli Valencia et définissant de sang-froid. Après la victoire, León a atteint 16 unités, tandis que Puebla a stagné avec 11.

