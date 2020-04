Chivas reconsidère et fait appel au régime de salaire différé des coronavirus

▲ Le président de Guadalajara a remercié les joueurs, le personnel d’entraîneurs et la direction d’avoir contribué au bien-être de tout le personnel de l’équipe.Photo Jam Media

De la salle de presse

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. a10

Amaury Vergara, propriétaire de Chivas, a annulé son intention de garder les salaires des joueurs intacts pendant la pandémie du nouveau coronavirus et a annoncé qu’il recourrait au régime de salaire différé pour faire face à la crise économique qui frappe le football.

Sur les réseaux sociaux, il a assuré que les footballeurs de Chivas ont accepté une baisse de leurs perceptions de manière différée, de sorte qu’à partir d’avril ils subiront une baisse de leur salaire, qui sera rétabli dès que la crise sera passée.

“Je tiens à remercier profondément les joueurs, le personnel d’entraîneurs et le conseil d’administration d’avoir contribué au bien-être du personnel de Chivas, en acceptant le régime de salaire différé à partir d’avril, ceci conformément à la philosophie de notre président et fondateur Jorge Vergara, de être des gens qui prennent soin des gens », a publié Amaury.

Nous sommes confrontés à l’un des plus grands défis de ces derniers temps, non seulement en raison de l’impact sur la santé et le niveau social dans le monde, mais aussi en raison des répercussions que la contingence a eues sur l’économie, a ajouté le président du groupe Omnilife Chivas.

Guadalajara, América et Tigres avaient garanti au début de la suspension du tournoi en raison de la pandémie de Covid 19 qu’ils ne prendraient pas de mesures économiques pour alléger les finances de l’équipe, mais les rojiblancos ont maintenant accepté cette modification dans leurs paiements.

Les équipes de Morelia et San Luis rejoignent également la liste des équipes de la Mx League qui ont vu la nécessité de réduire ou de reporter le salaire de leurs footballeurs face à l’urgence sanitaire.

Le défenseur Efraín Velarde a confirmé que l’équipe du Michoacán différerait ses paiements dans les mois suivants. Malgré les circonstances, nous ne pouvons pas nous plaindre, nous sommes une des personnes chanceuses, nous devons juste être conscients de la situation, car il y a des gens qui souffrent. Toutes les équipes gèrent un scénario similaire et oui, nous allons gérer un régime de salaire différé, mais nous sommes calmes, je ne pense pas qu’il y aura de problème plus tard, a-t-il déclaré à la chaîne Espn.

Pendant ce temps, Alberto Marrero, président de l’Atlético de San Luis, a confirmé que le club verra son salaire diminuer, tout comme l’Atlético de Madrid.

Un accord a été trouvé. Il y a une grande incertitude dans le monde, pour l’instant nous ne pensons qu’à la santé de chaque personnage et une fois que cela sera réglé, nous penserons à notre travail, a déclaré Marrero, qui s’est rétabli après avoir été testé positif pour le coronavirus

Querétaro, Pumas, Pachuca, León et Monterrey ont été les premières équipes de la Ligue Mx à décider de reporter les salaires des joueurs pour maintenir la stabilité économique.

.