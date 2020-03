Chivas remporte le Classic Tapatío contre Atlas

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Chivas le frapper par un marqueur de 2-1 au Atlas dans le Stade de Jalisco, en raison du match correspondant au neuvième jour de Fermeture 2020. Jesus Molina et José Juan Macías a marqué pour lui Troupeau sacré, tandis que Martín Nervo Il a été expulsé et Mauricio Cuero réduit pour le rouge et le noir.

Dès les premières minutes, le Tapatío classique Il a été joué avec trop d’intensité. C’est alors que 18‘, le capitain Jesus Molina la balle a été retrouvée dans la zone après un rebond et avec un tir puissant mettre la 1-0.

Cependant, dans le 41«, Le José Juan Macías contrôlé le ballon aux limites de la grande zone et avec un tir placé a augmenté l’avantage pour le Troupeau sacré.

Pour le dixième jour, le Chivas recevra le Monterrey, tandis que Atlas visitera le ‘Bombonera«Pour vous mesurer à Toluca.

