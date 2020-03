Chivas veut un «étranger» comme renfort pour l’ouverture 2020

Source: Twitter @REchivas_

Le Chivas Ils commencent à analyser les renforts possibles pour la saison suivante et de la main de Ricardo Peláez Ils cherchent à construire une autre équipe compétitive. Le Guadalajara vise Diego Abreuqui est le fils de Sebastián Abreu.

El «loquito» est né en Mexique et a donc la nationalité mexicaine et uruguayenne. Actuellement Abreu se trouve jouer dans les inférieurs de Defender Sporting et c’est l’un des meilleurs attaquants juvéniles du sol de Charrúa.

Après les rumeurs sur le Troupeau sacré, l’attaquant a parlé de jouer au football mexicain. “Je ne suis pas au courant du sujet, car mon père et mon représentant parlent. Seulement quand il y a quelque chose de concret, quelque chose de vrai, ils me l’envoient, mais ils ne me parlent pas de Chivas“Il a commenté Abreu dans une interview pour TVC Deportes.

Il convient de mentionner que Diego Abreu a décidé de représenter le Sélection mexicaine et cette décision ferait sa signature avec Chivas est fourni.