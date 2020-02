Choix du Super Bowl 2020: Chiefs-49ers est un affrontement tête contre cœur

Je suis à Miami depuis lundi, imprégnant tous les sons et images du Super Bowl 54. J’ai eu la semaine pour discuter, réfléchir et étudier pour le grand match de dimanche entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. J’ai identifié comment chaque équipe gagnera ce match, puis je vous donnerai ma prédiction à la fin.

Allons-y.

Ce que les 49ers font bien

Les 49ers ont une équipe équilibrée. En attaque, Kyle Shanahan est le maître de l’adaptation de son attaque pour attaquer la défense. Il comprend mieux que tout entraîneur offensif quelle réaction il obtiendra d’une défense à son concept de formation et de jeu.

L’offensive de Shanahan est plus traditionnelle que la plupart. Il utilise un arrière et un bout serré, et aime se précipiter le football. Shanahan planifie son jeu de course pour le succès par des formations, des changements et des mouvements, ce qui permet à ses joueurs de ligne d’avoir un bon effet de levier avant que le ballon ne soit cassé. Un élément de base de leur jeu de course est en dehors de la zone. Cependant, les Niners mélangent des schémas d’écart, comme un piège et un peu de puissance, et ils tireront un tacle sur un jeu de lancer. C’est vraiment un schéma diversifié.

Dans le jeu de passes, ils préfèrent utiliser l’action de course pour configurer la passe de jeu et le jeu d’écran. Selon les excellents joueurs de Football Outsiders, le jeu de passes DVOA de San Francisco est huitième, tandis que l’attaque précipitée n’est que 13e. Même si les Niners préfèrent se spécialiser dans le jeu de passes de jeu-action, Jimmy Garoppolo a montré sa capacité à bien lancer le ballon dans le jeu de passes de repli. Ne cherchez pas plus loin que leurs victoires sur les Saints, les Seahawks et les Rams. Il était génial dans ces concours. Ce n’est pas une responsabilité.

La défense des 49ers est exceptionnelle. Leur DVOA global est deuxième de la ligue.

Les Niners jouent une majorité de couverture de zone, Cover 3 et quelques looks à deux niveaux. Ils préfèrent se précipiter à quatre et jouer avec la zone derrière. Puis au troisième, ils ajoutent un défenseur supplémentaire à la ruée. Ils sont deuxièmes contre le col avec cette formule. Leur défense contre la course est solide, se classant 11e.

C’est une défense qui peut être battue avec rapidité, il était donc important pour eux de rentrer à la maison avec leurs rushers à quatre passes. Ils ont parfois éprouvé des difficultés cette saison alors que leur horaire devenait plus difficile, mais ils ont également dû faire face à des blessures. Ils étaient en bonne santé ces derniers temps, et cela a été démontré lors des séries éliminatoires lorsqu’ils ont fermé les Vikings et les Packers.

Ce que les chefs font bien

Les Chiefs sont un mastodonte offensif. Menés par le flingueur Patrick Mahomes, les Chiefs adorent passer le ballon avec leur corps de receveurs rapides et larges et le futur ailier rapproché du Hall of Fame Travis Kelce. Contrairement aux 49ers, les Chiefs ont leurs agrafes qu’ils dirigent chaque semaine. Ils modifieront légèrement les formations et les concepts, mais ils exécuteront leurs concepts verticaux.

La ligne offensive des Chiefs a été excellente pour protéger Mahomes en séries éliminatoires, et ce sera critique dimanche. Leur attaque précipitée est au milieu du peloton, mais je pense que ça a été beaucoup mieux récemment. Mais par-dessus tout, c’est une équipe qui passe.

Leur défense s’est considérablement améliorée au cours de la saison. Lorsque vous avez une nouvelle infraction, il faut 8 à 10 parties pour que cette infraction soit lancée. Il semble que la défense des chefs ait également suivi cette théorie au cours de la première année de Steve Spagnuolo en tant que coordinateur défensif.

Leur défense contre les passes a fait un énorme bond en une seule saison, menée par le sécurité Tyrann Mathieu, qui peut tout faire pour leur défense. Il jouera dans la boîte, dans l’espace, sur une extrémité serrée du récepteur. Il est le moteur de leur sixième défensive contre les passes. Les Chiefs peuvent bien précipiter le passeur, mais ils ont encore du mal à arrêter la course, une faiblesse qui devra être forte ce dimanche.

Qui a l’avantage dans le match offensif des 49ers contre la défense des chefs?

Les 49ers vont attaquer les secondeurs de Kansas City, et probablement tout de suite. Je pense que les 49ers commenceront le jeu par de multiples tentatives de passes de jeu, trouvant des moyens d’amener leurs récepteurs rapides dans les zones du terrain où les secondeurs ont quitté en raison de la menace de fuite.

Tout au long du jeu, attendez-vous à ce que les Niners trouvent des décalages avec leurs arrières sur les secondeurs, notamment en utilisant leur arrière Kyle Juszczyk hors du champ arrière sur des écrans ou des concepts verticaux. Les chefs sont connus pour mordre dur sur les contrefaçons de jeu, ce qui permet aux extrémités serrées ou aux dos d’être alignés sur des secondeurs aux pieds lents.

La défense des Chiefs devra être solide contre la course, car peu importe combien Shanahan veut passer le ballon, il reviendra à l’attaque précipitée. Les Chiefs auront besoin d’énormes matchs de Chris Jones et Mike Pennel à l’intérieur, et Frank Clark devra prendre l’avantage. Je chercherais à ce que les Niners utilisent un schéma d’écart, y compris des jeux de piège et de wham, pour s’attaquer à Jones. Cela lui ferait un pas plus lent dans le jeu de course, car il serait à la recherche de ce prochain piège.

Si les Chiefs arrêtent la course, Jones devra être énorme dans la course de passe. La faiblesse des 49ers sur leur ligne offensive est leur intérieur, et c’est là que les Chiefs ont un avantage. Mathieu est un joker pour la défense du KC, et pour qui les Niners auront besoin d’un plan. Il va avoir un impact dans le jeu, mais je ne sais pas où cela se passera sur le terrain. Ça pourrait être n’importe où.

En fin de compte, je pense que l’offensive des 49ers a un avantage sur la défense des Chiefs à la fois en appel et en exécution.

Qui a l’avantage dans l’offensive des Chiefs contre le match de défense des 49ers?

Les chefs vont faire ce qu’ils font toujours en attaque. Ils utiliseront leur vitesse sur le terrain pour créer des problèmes pour la défense. La plupart s’attendent à ce que la défense de San Francisco imite les Chargers et tente d’enlever le milieu du terrain.

Les chefs s’aligneront en formation 1×3, Kelce étant le 1 seul dans la frontière. Le plus souvent, avec les concepts d’itinéraire utilisés par les chefs, Kelce se retrouve face à une couverture humaine. Je pense que Kelce jouera un rôle important dans le jeu, car comme la plupart des défenses auxquelles sont confrontés les Chiefs, ils préfèrent laisser Kelce obtenir des jeux de mandrin plus petits que Tyreek Hill en obtenir de grands.

Les chefs seront créatifs pour trouver des moyens de faire monter le ballon de toute façon, comme – comme me l’a suggéré Greg Cosell – en l’utilisant comme un porteur de ballon et en le mettant en place pour profiter d’un décalage de secondeur.

La partie la plus importante de l’infraction des chefs est leur protection contre les laissez-passer. Le seul objectif des Niners sera de se rendre à Mahomes, car leur secondaire ne pourra pas gérer l’attaque de passage des Chiefs si Mahomes dispose de trop de temps. Les 49ers préfèrent se précipiter quatre, et s’ils peuvent rentrer à la maison avec ces quatre, ils gagneront le match.

Les gens m’ont demandé toute la semaine comment je m’attendais à ce que la ligne offensive des Chiefs s’organise contre la ruée vers la passe des Niners. C’est simple: gagnez vos matchs en tête-à-tête. C’est ce qui rend la course des 49ers si difficile. Leurs quatre meilleurs coureurs peuvent tous gagner leurs matchs individuels. En dehors de Mitch Schwartz au tacle droit, ce serait une préoccupation pour l’infraction des Chiefs.

L’objectif ultime des 49ers est de rendre Mahomes mal à l’aise dans la poche, par n’importe quelle pression qu’ils peuvent générer. Mais, et plus important encore, ils doivent garder Mahomes dans la poche. En guise de défense, vous pouvez vivre avec Mahomes lançant des fléchettes de la poche. Il est difficile de nier que cela se produira. Les lancers qui sont backbreakers pour la défense sont ceux où Mahomes est hors de la poche, frappant souvent un récepteur pour un gros gain. Les 49ers ne doivent pas laisser Mahomes faire ça.

Les 49ers peuvent précipiter le passeur de deux manières. Le premier est la ruée vers le «patient». Ils resserrent la poche de l’intérieur, tandis que les rushers montent haut, puis reviennent à l’intérieur au niveau du quarterback. Cette ruée maintient Mahomes dans la poche et permet aux joueurs de ligne défensive de réagir à Mahomes. Il faut également que les arrières défensifs dans la zone de couverture tiennent le coup, ce qui est la faiblesse des 49ers face à la vitesse des Chiefs.

La deuxième façon est d’essayer de gagner maintenant, et celui qui ne gagne pas comprend qu’il doit nettoyer si Mahomes est raté et se dirige vers l’espace libéré par la ruée vers. Je pense que ce sera la méthode préférée des 49ers pour précipiter le passeur, car c’est la meilleure façon d’éviter d’avoir la protection secondaire pendant un certain temps. Lorsque les 49ers se précipitent de cette façon, je surveillerais le secondeur central Fred Warner pour s’asseoir au milieu du terrain et espionner Mahomes, en veillant à ajouter tard à la ruée pour empêcher Mahomes de faire des jeux hors de la poche.

Pour les Chiefs, qui essaieront de ralentir la course, les écrans et les tirages au sort sont utiles. Je m’attends à ce qu’Andy Reid, qui a toujours des astuces à l’écran dans sa manche, fasse preuve de créativité.

Ma prédiction finale

En supposant que les chiffres d’affaires ne deviennent pas un thème de ce jeu pour une équipe, ma tête me dit que les 49ers sont mieux équipés pour ce match. Ils sont meilleurs en défense et contrôlent la ligne de mêlée. Cependant, mon cœur crie des chefs, qui ont le meilleur joueur de la planète en ce moment à Mahomes under center.

Depuis les trois premiers disques des Texans, les Chiefs ont marqué sur 13 des 16 disques, si vous excluez les genoux pour mettre fin aux matchs. C’est incroyable.

Mahomes est enfermé en ce moment et les Chiefs sont excellents au revoir avec Reid. Ils quitteront Miami en tant que vainqueur du Super Bowl.

Prédiction de score: Chefs 38, 49ers 34