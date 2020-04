Chris Benoit était une icône de la lutte jusqu’à ce qu’il tue de manière choquante sa famille et se suicide

Chris Benoit est un nom dont il est difficile de parler.

Alors que de nombreux fans se souviendront de lui comme l’un des travailleurs d’élite de sa génération – probablement l’un des meilleurs de tous les temps – la tragédie de juin 2007 a noirci le nom de famille de façon permanente.

WWE

Chris Benoit est un nom qui divise les opinions pour le moins

Aujourd’hui, toute une génération de fans connaît à peine le Rabid Wolverine, dont le nom n’entrera jamais dans le Hall of Fame de la WWE.

Quelle que soit sa carrière, il a assassiné sa femme, son fils de sept ans, puis s’est suicidé pendant un week-end.

Et encore à ce jour, personne ne comprend vraiment pourquoi.

Un documentaire récent de la série Vice Side «Dark Side of the Ring» a vu des personnes proches de Benoit et de sa famille entrer dans les détails de ce qui s’est passé avant ce terrible incident.

Des légendes de la lutte comme Chris Jericho, Dean Malenko, Jim Ross, Chavo Guerrero, en plus de la famille proche, se sont toutes ouvertes sur la tragédie pour la première fois en 13 ans.

«Chris a toujours été un très bon père. Beaucoup de choses sur sa famille », a déclaré Jericho.

Alors, comment est-il venu pour la tuer, elle et son fils, des années plus tard? Il semble qu’il y ait eu plusieurs facteurs.

WWE

Chris Benoit ne détient le titre américain que quelques mois à peine avant les tragédies

Les meurtres et les suicides ont eu lieu sur une période de trois jours. Tout d’abord, Benoit a étranglé Nancy et avec de l’alcool trouvé dans leurs deux corps, il était soupçonné que Benoit avait agi avec rage.

Le lendemain, il a étouffé Daniel avec un oreiller après lui avoir administré Xanax.

Puis, un jour après cela, Benoit est descendu à son gymnase à domicile, a attaché un câble autour de son cou, l’a mis sur le poids le plus élevé et l’a lâché, lui cassant instantanément le cou.

Il l’a fait après avoir effectué deux dernières recherches sur son ordinateur personnel. Le premier était un passage de la Bible où un fils est ressuscité et le second était le moyen le plus rapide et le moins douloureux de vous casser le cou.

Alors pourquoi? Le documentaire développe quelques théories.

De l’alcool

Hardcore Holly a spéculé dans son autobiographie que l’alcool a joué un rôle plus important dans la tragédie que beaucoup pourraient le croire.

Holly, qui a beaucoup voyagé avec Benoit, a déclaré que le grappler buvait toujours plus lorsqu’il avait des problèmes domestiques avec sa femme. Sur la scène du crime, la police a trouvé plusieurs bouteilles de vin à moitié ivres ou plus.

Holly a depuis lors déclaré lors d’entrevues que Benoit était l’un des «êtres humains les plus gentils que vous puissiez trouver».

“Je ne sais pas ce qui s’est passé, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ce qui s’est passé. Chris était l’une des personnes les plus gentilles et les plus politiques. Je n’ai jamais vu le gars devenir fou, pas une seule fois. Il ne s’est pas fâché de quoi que ce soit.

Instagram: @chrisjerichofozzy

Eddie Guerrero, Chris Benoit et Chris Jericho étaient les meilleurs amis et Jericho ne pense pas que nous saurons jamais vraiment ce qui s’est passé

«Quand j’écrivais le livre et que je réfléchissais à lui, c’était un peu difficile parce que j’ai recommencé à y penser, et c’est presque comme si c’était difficile de croire qu’il n’était plus là. Moi et lui étions assez proches; nous nous sommes beaucoup confiés. C’était très difficile, juste d’y penser et d’en parler. »

Stéroïdes

Cela a été une théorie pour beaucoup de gens, mais comme Jericho le mentionne dans le documentaire, personne n’a «roid rage» sur une période de trois jours.

Cependant, il est de notoriété publique que Benoit a pris des stéroïdes pendant presque toute sa carrière. Ce n’est qu’à la mort d’Eddie Guerrero en 2005 que la WWE est vraiment devenue stricte avec ses tests de dépistage de drogues.

Avant le décès, la police a trouvé des textes entre Benoit et sa femme où ce dernier se plaignait d’avoir à tolérer sa roid rage.

Cependant, Jericho a déclaré que Benoit devait avoir arrêté de prendre des stéroïdes d’ici là: «Après la mort d’Eddie, les tests de dépistage de drogue de la WWE étaient super stricts – ils ont traversé le toit. Vous ne pouviez même pas prendre une aspirine de haute puissance sans avoir une ordonnance. Et je ne plaisante pas, le dépistage des drogues était si strict. Ce type de «stéroïdes rampants ..», vous ne pouvez pas! Vous ne pouvez pas sniffer de cocaïne ou fumer de l’herbe ou quoi que ce soit!

Il a été noté que Nancy Benoit pensait que le programme de bien-être de la WWE était une «blague» et Matthew Randazzo V, un auteur des meurtres, a suggéré que les lutteurs étaient toujours en mesure de trouver des moyens de prendre des stéroïdes malgré les affirmations de Jericho.

Benoit a passé tous les tests menant aux meurtres, bien qu’il ait près de 10 fois la quantité de testostérone dans son corps par rapport à l’homme moyen.

WWE

Vince McMahon a refusé de croire que les stéroïdes étaient à l’origine des meurtres

Le président de la WWE, Vince McMahon, a déclaré: «Il est impossible de penser que cela a quoi que ce soit à voir avec l’abus de stéroïdes ou la rage. C’était un acte de délibération sur une période de trois jours, pas une impulsion. »

Traumatisme crânien

L’ancien superstar de la WWE Christopher Nowinski, également diplômé de Harvard, a étudié le cerveau de Benoit après les tragédies et ils ont découvert qu’il avait l’esprit d’un homme de 85 ans souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Le tissu cérébral de Benoit présentait une CTE sévère (encéphalopathie traumatique chronique) aux quatre lobes du cerveau et de sa tige. C’est spéculé

c’était le résultat d’années de commotions cérébrales et de coups de chaise non protégés, quelque chose que la WWE interdirait peu de temps après.

Maintenant, les commotions cérébrales sont prises beaucoup plus au sérieux dans la lutte professionnelle et le sport au sens large, mais à l’époque, une déclaration de la WWE rejetait l’idée que son travail sur le ring et donc, les lésions cérébrales, avaient affecté ses actions comme de la “ pure spéculation ”.

Tels étaient les dommages au cerveau de Benoît, il était en route pour une démence précoce. On ne sait pas dans quel état était son esprit ni comment il fonctionnait vraiment encore.

La mort d’Eddie Guerrero

Selon le documentaire Dark Side of the Ring, cela semble avoir été le début de la fin pour Benoit.

Guerrero était le meilleur ami et partenaire routier de Benoit. Lorsque Guerrero est décédé subitement dans sa chambre d’hôtel à l’âge de 38 ans, le Crippler canadien a été dévasté.

WWE

Chris Benoit et Eddie Guerrero à WrestleMania 20

Lui et son neveu Chavo allaient rencontrer Guerrero ce matin-là et Chavo se rappelait avoir annoncé la nouvelle à Benoit.

“J’ai dit” hé mec, tu es assis? “Il a dit” oui “et j’ai dit” Eddie est décédé ce matin. “Et tout ce que tu entends est, de la part d’un gars qui n’a aucune émotion, tu entends un gémissement. Ce gémissement du plus profond, comme un cœur brisé. Si vous en avez déjà entendu un, ce fut un coup de cœur.

«Cela nous a tous touchés, mais je pense que cela a beaucoup plus affecté Chris. Cela a affecté Chris comme un conjoint ou quelque chose », a expliqué Chavo.

Vickie Guerrero a dit qu’elle ferait pleurer Chris de façon incontrôlable en privé et qu’elle se demandait si les problèmes CTE avec son cerveau signifiaient qu’il ne pouvait plus contrôler ces émotions.

Résumé

Bien qu’intenses et calmes, les proches de Benoit ont toujours maintenu qu’il était un père de famille aimant. Il semblait s’éloigner de cela et devenir plus insulaire à la mort de Guerrero.

À partir de ce moment-là, ce fut un cocktail toxique d’alcool, d’abus de stéroïdes et de graves lésions cérébrales graves qu’il eut qui culminèrent en un week-end fatidique.

Le fils de Chris Benoit, David, dit toujours que son père est son héros

Son fils Daniel Benoit, même dans le documentaire le plus récent, le qualifie toujours de “mon héros” et veut un jour se battre sous le nom de Chris Benoit Jr.

Il dit que l’homme qu’il connaissait n’aurait pas commis ces crimes terribles, mais malheureusement pour lui, le nom de Benoit restera dans les mémoires pour ces actes horribles.

