Chris Murray explique pourquoi il a quitté l’UCLA pour l’Oklahoma

Chris Murray a expliqué pourquoi il avait quitté l’UCLA pour l’Oklahoma récemment.

Le garde offensif vedette a apparemment pensé qu’il pourrait amener son jeu à un autre niveau dans le système de Lincoln Riley.

“J’avais juste envie d’aller là-bas, je pouvais amener mon jeu à un autre niveau en ce qui concerne le développement et l’environnement”, a-t-il déclaré.

«Je me sentais comme si je pouvais être mis au défi tous les jours au cours de mes trois dernières années de football universitaire. Juste le talent et la mentalité.

«J’ai pu voir de quoi ils parlent, et c’est le type de mentalité dont je veux faire partie. Je me sens comme l’entraîneur B, c’est l’un des meilleurs entraîneurs de ligne offensive du football universitaire. Je me sentais simplement à l’aise de mettre mon avenir entre ses mains sur le terrain et en dehors. »

La décision sera-t-elle payante? Le temps nous le dira?

