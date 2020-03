Chris Paul a répondu aux rumeurs des New York Knicks

Chris Paul a répondu aux rumeurs selon lesquelles les Knicks de New York le poursuivaient cet été lors d’une récente interview avec les médias vendredi.

Plus tôt cette semaine, Frank Isola de Sirius XM NBA Radio a suggéré que New York envisageait d’acquérir le joueur de 34 ans pendant l’intersaison.

En raison de la bonne performance de Paul avec l’Oklahoma City Thunder la saison dernière, beaucoup ont l’impression d’avoir insufflé une nouvelle vie à sa carrière. Jusqu’à présent cette année, Paul affiche en moyenne 17,5 points et 6,8 passes décisives par sortie. Le total de points est supérieur à ce qu’il faisait avec les Houston Rockets il y a un an.

Isola a noté que le contrat et l’âge de 85 millions de dollars de Paul l’ont rendu difficile à vendre pour de nombreuses équipes de la NBA, mais apparemment les Knicks n’en sont pas un. New York, dit-il, apprécierait sa production et son leadership.

Tout cela, couplé avec son ancien agent Leon Rose devenant le chef des opérations de basket-ball de l’équipe, semble indiquer une voie vers les Knicks pour Paul.

Vendredi, on a demandé à Paul s’il avait déjà imaginé jouer pour les Knicks.

Il a gardé sa réponse courte et douce.

“J’imagine jouer à Boston dimanche”, a-t-il déclaré.

“C’est la seule chose à laquelle je pense. Shoot, je n’ai pas vu mes enfants depuis All-Star. Pourrait ne pas les voir avant avril. C’est la seule chose qui me vient à l’esprit. “

Les Knicks, selon des sources de la NBA, ont rassemblé des informations sur All Star Chris Paul et pourraient lui courir après cet été. Paul, 34 ans, détient un énorme contrat, mais il a connu une nouvelle saison en OKC et est un leader reconnu. (Il était également représenté par… Leon Rose.)

– Frank Isola (@TheFrankIsola) 5 mars 2020

Bien que Paul ne puisse évidemment rien dire dans un sens ou dans l’autre au sujet des rumeurs, il a sans aucun doute un certain intérêt à jouer sur un marché comme New York. À la fin de la journée, cela lui rapportera probablement plus d’argent – c’est tout ce qu’un joueur peut vraiment demander alors que sa carrière se termine.

Les Knicks, avec Paul, seront-ils une équipe éliminatoire? Probablement pas. Mais seront-ils encore meilleurs que ce qu’ils sont actuellement? Absolument.

