Chris Paul connaît l’une des saisons les plus embrayantes de l’histoire

Lorsque les Houston Rockets ont échangé Chris Paul et proposé une compensation au Thunder d’Oklahoma City pour Russell Westbrook, il semblait que le Thunder pourrait se diriger vers une reconstruction. Et pourtant, aux trois quarts de la saison régulière, Paul a mené le Thunder au meilleur record de la ligue par rapport à sa pré-saison à Vegas sur / sous et devant les Rockets au classement de la Conférence Ouest.

Les Thunder sont arrivés à leur niveau cette saison en partie en permettant au Point God de prendre le relais lors de matchs serrés. Cette dynamique était pleinement visible lors de la victoire d’un point du Thunder contre les Celtics de Boston ce dimanche. Avec 13,8 secondes à jouer et le Thunder en retard d’un point, Paul a piégé Kemba Walker dans la zone arrière, permettant à Dennis Schröder de voler le ballon et de se retrouver dans le panier gagnant du match. Sur la possession suivante, maintenant que les Celtics traînaient d’un point, Paul a assumé la tâche de défendre Jayson Tatum et l’a forcé dans un fadeaway difficile qui a frappé le devant de la jante.

A présent, l’éclat de Paul dans les situations d’embrayage est devenu un vieux chapeau. Bien qu’il n’y ait pas de définition parfaite de ce qu’est «l’embrayage», il est instructif de regarder ce qui se passe au cours des cinq dernières minutes d’un match lorsque le score est à moins de cinq points. Dans ces moments, l’intensité augmente et le jeu ralentit, créant un fac-similé aussi proche du basket-ball des séries éliminatoires que nous pouvons l’obtenir en saison régulière.

Cette saison, Paul mène la NBA au total des points marqués dans l’embrayage, ce qui est largement dû au temps qu’il a passé dans ces situations (aucune équipe n’est apparue dans des matchs plus serrés cette saison que le Thunder). Mais ce qui rend la saison de Paul si spéciale, c’est son efficacité à marquer ces points.

De nombreux joueurs perdent en efficacité lorsque le jeu est en jeu, mais Paul devient plus efficace. Sur la saison, Paul a un vrai pourcentage de tir de 60,9. Ce nombre s’élève à 67,8% dans les situations d’embrayage, deuxième meilleur de la ligue parmi les joueurs qui ont tenté au moins 50 tirs au cours des cinq dernières minutes de matchs serrés.

Le seul joueur devant Paul est Terry Rozier, qui a un vrai pourcentage de tir de 70,6 dans les situations d’embrayage. Malheureusement, cela ne s’est pas traduit par une victoire à Charlotte. Les Hornets ne sont que la moyenne de la ligue dans les matchs d’embrayage avec un dossier de 16-17, tandis que les Thunder sont de 29-13 dans les matchs similaires.

Pour mettre les chiffres de Paul dans une perspective historique, j’ai regardé les statistiques d’embrayage pour chaque joueur depuis la saison 1996-97, qui remonte aux données sur le site Advanced Stats de la NBA. Le tableau ci-dessous montre le pourcentage de tir réel pour les 15 joueurs avec le plus grand nombre de tentatives de placement sur le terrain chaque saison.

Parmi ces 372 joueurs (quelques joueurs à égalité pour le 15e plus grand nombre de tentatives en plusieurs saisons), Paul se classe troisième, juste derrière les 68,4% susmentionnés de Rozier et Memhet Okur au cours de la saison 2006-07. Mais les chiffres de Paul pourraient être encore plus impressionnants que ceux de Rozier ou d’Okur, considérant que 91% des buts marqués par Paul dans les matchs serrés n’ont pas été aidés, contre 53% pour Rozier et seulement 24% pour Okur. Contrairement à Rozier et Okur, Paul n’a pas besoin de quelqu’un d’autre pour le mettre en place.

À l’approche de 35 ans, Paul n’est plus l’athlète qu’il était. Il ne monte pas sur le terrain en transition ou ne fait pas sauter régulièrement les défenseurs. En fait, il joue à l’une des vitesses moyennes les plus lentes de la NBA. Heureusement pour lui, l’explosivité et l’athlétisme ne sont pas des conditions préalables pour être utile dans l’embrayage. En période de crise, lorsque les défenses se resserrent et que les voies de circulation disparaissent, le spécialiste du milieu de gamme peut prendre le relais. Et Paul s’est montré plus qu’heureux de prendre les coudières que les défenses permettent régulièrement.

Cette saison, Paul tire 53,9% des cloques dans le milieu de gamme, en tête de la ligue parmi les joueurs qui ont pris au moins 100 tentatives de milieu de gamme. Son tableau des tirs cette saison illustre encore plus son efficacité dans les domaines de la cour qui sont souvent ignorés dans la NBA d’aujourd’hui.

% = points de pourcentage

Un match de milieu de gamme fiable comme celui de Paul peut être la clé d’une course éliminatoire profonde. Quatre des cinq meilleurs joueurs dans le pourcentage de buts inscrits dans le milieu de terrain lors des séries éliminatoires de l’année dernière faisaient partie d’équipes qui se sont qualifiées pour la finale de la conférence ou au-delà: Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard et CJ McCollum.

L’une des meilleures façons de marquer contre une défense verrouillée est de se rendre à la ligne des lancers francs – et personne n’est meilleur que Paul pour trouver des moyens astucieux d’y arriver. Cette saison, Paul a tiré un total de 94 fautes sans tir, d’abord en NBA selon les chiffres de PBP Stats. En fait, Paul a tiré plus de fautes hors tir que de fautes tir, une anomalie statistique parmi les joueurs à forte utilisation. Le tableau ci-dessous montre le nombre de fautes de tir tirées sur l’axe x et le nombre de fautes non tirantes tirées sur l’axe y. Paul est tout seul dans le coin supérieur gauche du graphique.

Depuis 2000 (le plus loin les données remontent), personne n’a tiré plus de fautes sans tir que Paul. Pourquoi travailler plus dur quand on peut travailler plus intelligemment?

Avec Paul tenant les rênes, le Thunder a sans doute la meilleure formation de clôture de la NBA. Schröder, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et Steven Adams sont tous des menaces de marquer, ce qui empêche les défenses adverses de saisir Paul ou tout autre joueur. Lorsque ces cinq joueurs partagent le terrain, ils surclassent les adversaires de 29,9 points pour 100 possessions, la meilleure note de la ligue pour les alignements qui ont joué au moins 100 minutes.

La performance de Paul cette saison devrait aider à mettre en évidence l’idée qu’il n’est plus un atout positif compte tenu de son contrat et de son âge. Le Thunder surclasse les équipes de 6,7 points pour 100 possessions lorsque Paul est sur le terrain. Mais quand il est hors du terrain, le Thunder obtient un score de 6,7 points pour 100 possessions. Cela fait un différentiel marche / arrêt de plus-13,4, le meilleur de la ligue pour les joueurs qui ont enregistré au moins 1000 minutes, selon Cleaning the Glass. Un retour à la formation All-NBA après une sécheresse de trois ans semble mérité. Et toute équipe qui estime que c’est un meneur de jeu à court de championnat – ou les Knicks – peut envisager de négocier pour Paul cet intersaison.

Le plus grand point d’interrogation qui reste à Paul cette saison est de savoir s’il peut rester en bonne santé. Ses deux dernières saisons à Houston ont été entachées de blessures et de ce qui aurait pu être. Jusqu’à présent, il a été l’image de la santé à Oklahoma City en jouant 63 des 64 matchs possibles. Pour que le Thunder fasse du bruit dans les séries éliminatoires de cette année, il aura besoin de son Point God à pleine puissance.

Owen Phillips est un analyste de données et écrivain vivant à Brooklyn.

