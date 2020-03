Chris Paul serait sur le radar de Knicks. Cela pourrait-il vraiment arriver?

Les New York Knicks envisagent d’essayer d’acquérir Chris Paul pendant l’intersaison NBA, selon le journaliste de longue date des Knicks Frank Isola. Les Knicks auraient «rassemblé des informations» sur Paul, qui connaît une saison formidable à 34 ans pour le Thunder d’Oklahoma City.

Paul a été nommé au NBA All-Star Game pour la 10e fois de sa carrière cette saison et la première fois depuis 2016. Il a propulsé le Thunder au-delà de toute attente raisonnable à venir dans l’année, plaçant l’équipe au milieu de la Conférence de l’Ouest image des séries éliminatoires et les aider à surmonter un lent départ pour émerger comme l’une des équipes les plus victorieuses de la ligue après Thanksgiving.

Paul reste l’un des généraux d’élite de la ligue. Il marque en moyenne 17,5 points, 6,7 passes décisives et 4,9 rebonds par match sur 48,8% des tirs sur le terrain cette saison. Paul est connu depuis longtemps comme l’un des joueurs les plus intelligents du basket-ball, et il ne semble que devenir plus averti avec l’âge – il suffit de demander à Carmelo Anthony et Jordan Bell. Lisez Mike Prada pour en savoir plus sur les astuces subtiles qui définissent le génie de Paul.

Paul a deux saisons et 85 millions de dollars garantis sur son contrat une fois cette saison terminée. Il aura 35 ans en mai. Le Thunder préfère-t-il le garder au sein d’une équipe performante ou l’échanger contre des actifs tant qu’ils le peuvent? Est-ce que Paul correspond vraiment à la chronologie des Knicks?

Brisons cette rumeur de tous les côtés.

Pourquoi un échange de Paul avec les Knicks pourrait fonctionner

Les Knicks sont, une fois de plus, l’une des pires équipes de la NBA. L’ajout de Paul changerait probablement cela immédiatement.

Paul a fait des merveilles pour une jeune équipe Thunder cette saison. Les Knicks espéreraient un impact similaire s’ils devaient l’acquérir. À New York, la situation de Paul refléterait celle dans laquelle il se trouve actuellement avec le Thunder, où il est entouré de jeunes coéquipiers et est chargé de leur apprendre à gagner. Ce plan a été un énorme succès pour Oklahoma City cette saison.

Le Thunder ne va pas simplement donner gratuitement Paul malgré son gros salaire. Les Knicks ont quelques jeunes pièces intrigantes sur la liste. Le joueur qu’Oklahoma City voudrait probablement est Mitchell Robinson, un centre hyper athlétique de 21 ans qui a beaucoup de potentiel en tant que protecteur de jante en défense et finisseur de lob en attaque. Si Robinson n’est pas sur la table, les Knicks peuvent voir si Kevin Knox, Dennis Smith, Jr., ou Frank Ntilikina pourraient intéresser le Thunder. Julius Randle et Bobby Portis sont d’autres options.

Le Tonnerre voudra peut-être échanger Paul alors qu’il peut encore lui retirer de la valeur. Les Knicks ont vu comment la présence de Paul a aidé Shai Gilgeous-Alexander et le reste du jeune noyau d’Oklahoma City et espéreraient un impact similaire. Le CP3 a changé la culture de perdre des équipes à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Pourquoi pas les Knicks?

Selon ce que les Thunder recherchent en échange de Paul, les Knicks pourraient être un match.

Pourquoi un échange de Paul avec les Knicks pourrait ne pas fonctionner

Les Knicks et Paul sont simplement sur des chronologies différentes. L’avenir de New York repose sur R.J, 19 ans. Barrett, avec Robinson et Knox. Il y a lieu de faire valoir que les Knicks devraient développer leur jeune noyau plutôt que d’en vendre des parties pour acquérir un meneur de jeu de 35 ans. Si le Thunder veut un choix de repêchage, il ne semble pas que ce serait une bonne idée pour les Knicks d’abandonner un premier tour pour Paul à un âge aussi avancé.

Terminer un échange pour Paul ne sera pas non plus facile à cause de son énorme salaire. Randle (18 millions de dollars garantis la saison prochaine) et Portis (option d’équipe de 15,75 millions de dollars) devraient presque certainement être inclus pour que l’argent fonctionne. Oklahoma City voudrait-il les reprendre?

Cela pourrait se résumer si les Knicks incluront Robinson dans l’accord. Robinson a un potentiel vertigineux et des projets comme centre de départ pour la prochaine décennie. New York veut-il vraiment l’abandonner pour Paul? Sinon, est-ce que les autres perspectives des Knicks sont assez bonnes pour faire mordre Oklahoma City sur un métier?

Tout échange impliquant Paul va être compliqué et pourrait nécessiter l’inclusion d’une troisième équipe pour obtenir le bon argent. Les Knicks doivent peser s’il vaut la peine de vendre une grande partie de leur avenir pour obtenir l’aide de Paul dans le présent. Les Thunder doivent peser s’ils sont prêts à faire un grand pas en arrière la saison prochaine en traitant en échangeant l’homme qui a été leur meilleur joueur toute l’année.

Ce commerce pourrait-il réellement avoir lieu?

Leon Rose, le nouveau président des Knicks, voudra probablement faire sensation lors de l’intersaison. Alors que Paul est vieux pour un joueur de la NBA, il pourrait revitaliser instantanément les Knicks comme il l’a fait avec le Thunder, les Clippers et les Hornets. Cela fait de lui un candidat commercial tentant.

Bien qu’un échange avec Paul ne soit pas facile à réaliser, cette rumeur réussit le test de reniflement pour l’instant. Le directeur général d’Oklahoma City, Sam Presti, a bien fait d’acquérir des actifs pour ses meilleurs jetons commerciaux et dispose désormais d’un coffre de guerre rempli de choix de repêchage. Un jeune joueur comme Robinson (ou peut-être Knox?) Pourrait suffire à lui faire appuyer sur la gâchette d’un accord avec Paul.

Nous allons croire que Paul se rendra à New York quand cela se produira, mais pour l’instant, cette rumeur ne semble pas totalement farfelue.